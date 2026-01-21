الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على المتهم بقتل صديقه في مصر القديمة

ضبط المتهم
ضبط المتهم
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب قتل صديقه أثناء مشاجرة بينهما بـمنطقة مصر القديمة.

مقتل شاب بمصر القديمة 

تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما قتيلا بمنطقة المنيل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به عدة إصابات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بـالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.


وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة كلامية بين المجني عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بقتل صديقه طعنا بسلاح أبيض وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الجريمة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

 تنص المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

