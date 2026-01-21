الأربعاء 21 يناير 2026
عيد الشرطة الـ 74، الداخلية تمنح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

تحرص  وزارة الداخلية على تعزيز أوجه الرعاية والدعم لنزلاء  مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تقرر منح جميع النزلاء زيارة استثنائية للقاء ذويهم خلال الفترة من الإثنين 26/ 1/ 2026 وحتى الثلاثاء 17/ 2/ 2026، في إطار الاحتفال بـ "عيد الشرطة الـ74".

وتأتي هذه المبادرة في سياق التزام الوزارة بتعزيز قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة، مع توفير مختلف أوجه الرعاية للنزلاء، بما يسهم في دعم اندماجهم الاجتماعي وتحقيق الاستقرار النفسي لهم.

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الداخلية أغنية وطنية جديدة بعنوان «عهد وقسم»، تُجسّد من خلالها تضحيات رجال الشرطة في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، وقدمت رسالة شاملة تعكس دور رجال الشرطة في الحفاظ على مقدرات الدولة.

وجاءت الأغنية كجزء من سلسلة الفعاليات الفنية والثقافية التي تشهدها الاحتفالات هذا العام، لتعبر عن الامتنان والتقدير لدور رجال الشرطة الذين قدموا على مر السنين مثالًا في الولاء والتضحية من أجل أمن المجتمع.

كما أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية وطنية باسم “ خط أحمر ”.

ويمثل عيد الشرطة مناسبة وطنية تُخلّد ذكرى بطولات رجال الشرطة المصريين منذ  معركة الإسماعيلية الخالدة 25 يناير 1952، حيث أظهروا بسالة وشجاعة في مواجهة قوات الاحتلال، وهو ما يجعل من هذه الذكرى رمزًا للوطنية والصمود.

وأكدت  وزارة الداخلية أن هذه المبادرات الفنية تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الوطني، وإبراز الدور المجتمعي لأجهزة الأمن في خدمة المواطنين. 

الجريدة الرسمية