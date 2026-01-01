الخميس 01 يناير 2026
القبض على أخطر عصابة لخطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالمقطم (فيديو)

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أخطر تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجات النارية بـ منطقة المقطم.

 رصدت مديرية أمن القاهرة منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتفه المحمول بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن قسم شرطة المقطم بالقاهرة تلقي بلاغا من (الشاكى "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة القسم) بـأنه حال سيره بدائرة القسم فؤجى بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف" ولاذا بالفرار.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة " الظاهران بمقطع الفيديو المشار إليه - أحدهما له معلومات جنائية ".

وبمواجهتهما تبين قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بالاشتراك مع (آخران "أحدهما له معلومات جنائية")، تم ضبطهما، وبحوزتهم ( 5 هواتف محمولة "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" – الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب،  كما تم ضبط الهاتف المستولى عليه بحوزة (أحد الأشخاص – مقيم بالفيوم " تم ضبطه")، وبمواجهته إعترف بتحصله عليه من أحد المتهمين دون علمه أنه من متحصلات واقعة سرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

