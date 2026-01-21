الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيق مع المتهمين بحيازة 3.5 طن فضة وكيلو ذهب وأختام دمغة مقلدة بالإسكندرية

مديرية أمن الإسكندرية،
مديرية أمن الإسكندرية، فيتو
18 حجم الخط

أمر المستشار أدهم منتصر المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، بفتح تحقيقات موسعة في واقعة ضبط ثلاثة أطنان ونصف الطن فضة وقرابة كيلو ذهب تم ضبطها بـ4 مخازن بدائرة قسم أول الرمل.


وكانت نيابة أول الرمل باشرت تحقيقاتها بإشراف المستشار أحمد العسيلي رئيس النيابة، وتحقيق كل من المستشارين محمد أسامة زبيب وأحمد صالح وكلاء النائب العام لنيابات أول الرمل التحقيق مع متهمين في ضبط 3.5 طن فضة وكيلو ذهب واختام دمغة مقلدة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة اول الرمل يفيد بضبط 4 مخازن بدائرة القسم تحوي علي مشغولات فضية تقرب من 3.5 طن من الفضة وما يقرب من كيلو ذهب وتم ضبط عدد 6 ابره مقلدة تستخدم في عمليات الدمغ لتلك المشغولات، وتمكنت قوة أمنية من ضبط شخصين، لإدارتهم تلك المخازن وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مخازن فضة وذهب قسم الرمل أول أمن الإسكندرية مباحث قسم الرمل

مواد متعلقة

القبض على 4 مسجلين قتلوا شابا وتعدوا على أسرته بالإسكندرية

أزمة بمطار الإسكندرية بسبب تأجيل رحلة معتمرين مع شركة "إير كايرو"

لعدم دفع 13.5 مليون جنيه إيجار، سياحة الإسكندرية تتسلم شاطئ النخيل من المستثمرين

اندلاع حريق داخل مدرسة بالمنتزة، وتعليم الإسكندرية: لم يؤثر على امتحانات الإعدادية

مستشار رئيس وزراء الصين: معرض الآثار المصرية بشنغهاي لم يستوعب عدد الزوار والمتحف الكبير عمل "مبدع"

يوم الوفاء بنقابة الصحفيين بالإسكندرية يكرم أسر وأسماء الصحفيين الراحلين

في مؤتمر للبدوي بالإسكندرية، استقالة أمين إعلام مستقبل وطن ويعلن عودته لحزب الوفد

مدير تعليم الإسكندرية: امتحانات الشهادة الإعدادية تنطلق دون شكاوى
ads

الأكثر قراءة

زد يفوز على المصري بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم على الاتحاد 2 / 1 بالشوط الأول وأفشة يسجل

محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

كأس مصر، المصري وزد إف سي يتعادلان سلبيا ويلجآن للوقت الإضافي (صور)

سرى الدين يتعهد بالحفاظ على مؤسسة الوفد الإعلامية وعدم غلقها حال فوزه برئاسة الحزب

خدمات

المزيد

تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظ بالبحوث الإسلامية يوضح كيفية الاستعداد لشهر رمضان (فيديو)

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالنجاة من الكروب والأزمات

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

المزيد
الجريدة الرسمية