التحقيق مع المتهمين بحيازة 3.5 طن فضة وكيلو ذهب وأختام دمغة مقلدة بالإسكندرية

18 حجم الخط

أمر المستشار أدهم منتصر المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، بفتح تحقيقات موسعة في واقعة ضبط ثلاثة أطنان ونصف الطن فضة وقرابة كيلو ذهب تم ضبطها بـ4 مخازن بدائرة قسم أول الرمل.



وكانت نيابة أول الرمل باشرت تحقيقاتها بإشراف المستشار أحمد العسيلي رئيس النيابة، وتحقيق كل من المستشارين محمد أسامة زبيب وأحمد صالح وكلاء النائب العام لنيابات أول الرمل التحقيق مع متهمين في ضبط 3.5 طن فضة وكيلو ذهب واختام دمغة مقلدة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة اول الرمل يفيد بضبط 4 مخازن بدائرة القسم تحوي علي مشغولات فضية تقرب من 3.5 طن من الفضة وما يقرب من كيلو ذهب وتم ضبط عدد 6 ابره مقلدة تستخدم في عمليات الدمغ لتلك المشغولات، وتمكنت قوة أمنية من ضبط شخصين، لإدارتهم تلك المخازن وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.