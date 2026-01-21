الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الخردة
أسعار الخردة
18 حجم الخط

أسعار الخردة، شهدت أسعار الخردة، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، لدى تجار الخردة وساحات التجميع، مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026 وسط ثبات نسبي في أسعار المعادن عالميا. 

وتستعرض “فيتو” أسعار الخردة بمختلف أنواعها في الأسواق المصرية.

أسعار الحديد الخردة في مصر اليوم

سجل سعر الحديد الخردة الخليط 18 جنيها للكيلو، وحوالي 18000 جنيه للطن.

أسعار الحديد الخردة المميز 

سجل سعر الحديد الخردة المميز 20 جنيها للكيلو، وحوالي 20000 جنيه للطن.

أسعار الألومنيوم الخردة اليوم

يتراوح سعر الألومنيوم الخردة من 66 إلى 98 جنيها للكيلو، ويبلغ سعر الطن حوالي 108 آلاف جنيه.

أسعار الصاج الخردة

يتراوح سعر الصاج الخردة من 15 إلى 17 جنيها للكيلو، وحوالي 16000 جنيه للطن.

أسعار الصفيح الخردة

يتراوح سعر الصفيح الخردة من 16 إلى 18 جنيها للكيلو، وحوالي 16000 جنيه سعر الطن.

أسعار البلاستيك الخردة

يتراوح سعر البلاستيك الخردة من 19 إلى 30 جنيها للكيلو حسب الجودة.

الخردة وأهميتها في السوق

تعد الخردة من أهم الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها الصناعات الثقيلة، حيث يتم إعادة تدويرها واستخدامها في إنتاج الحديد والصلب والمعادن المختلفة، مما يساهم في تقليل الاستيراد ودعم الصناعة المحلية، وتشمل الخردة أنواعًا متعددة مثل خردة الحديد، النحاس، الألومنيوم، والرصاص، وتختلف أسعارها حسب الجودة والنوع وحالة السوق.

أنواع الخردة المتداولة

تنقسم الخردة في السوق المصرية إلى عدة أنواع رئيسية، من أبرزها:

خردة الحديد:
وتعد الأكثر تداولًا، وتشمل خردة المصانع، وخردة المباني القديمة، وخردة الأجهزة المنزلية.

خردة النحاس:
وتعتبر من أعلى أنواع الخردة سعرًا، وتنقسم إلى نحاس أحمر ونحاس أصفر، وتدخل في الصناعات الكهربائية والميكانيكية.

خردة الألومنيوم:
وتشمل علب المشروبات، وأجزاء السيارات، والنوافذ، وتتميز بخفة وزنها وسهولة إعادة تدويرها.

خردة الرصاص:
وتستخدم بشكل أساسي في صناعة البطاريات وبعض الصناعات الثقيلة.

العوامل المؤثرة على أسعار الخردة

تتأثر أسعار الخردة بعدة عوامل، من أهمها:

  • أسعار المعادن عالميا
  • سعر صرف العملات
  • حجم المعروض في السوق
  • الطلب من المصانع
  • تكاليف النقل والتجميع

دور الخردة في الاقتصاد

يذكر أن تجارة الخردة  تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد، حيث توفر فرص عمل لآلاف العمال، وتساعد في الحفاظ على البيئة من خلال إعادة التدوير وتقليل المخلفات، كما تساهم في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الناتجة عن استخراج المعادن الخام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الألومنيوم الخردة أسعار الألومنيوم اسعار الحديد اسعار المعادن اسعار الخردة الألومنيوم الخردة الالومنيوم الحديد والصلب الحديد السوق المحلي ختام تعاملات اليوم سعر الالومنيوم الخردة سعر ألالومنيوم سعر صرف سعر البلاستيك

مواد متعلقة

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الأربعاء

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الأربعاء 21-1-2026

123.38 جنيه، سعر الريال العماني في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026
ads

الأكثر قراءة

جودي شاهين تفوز بلقب أحلى صوت في ذا فويس

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لحظة بكاء والد أشرقت أحمد متسابقة ذا فويس على الهواء (فيديو)

القاهرة تسجل 24 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين نيوم والاتفاق في الشوط الأول بمشاركة أحمد حجازي

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وفضائلها

عمرو الورداني: شعبان شهر رفع الأعمال وصيامه يعزز قبول الطاعات

حدثت في شعبان، قصة حادثة الإفك كما روتها السيدة عائشة بالبخاري

المزيد
الجريدة الرسمية