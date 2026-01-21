إحالة ميكانيكي للمحاكمة بتهمة قتل زوج شقيقته بمنشأة القناطر

18 حجم الخط

أمر المستشار أمير فتحي، المحامي العام لنيابة شمال الجيزة، بإحالة ميكانيكي، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوج شقيقته طعنا بالسلاح الأبيض بسبب خلافات زوجية في منطقة منشأة القناطر.

إحالة ميكانيكي قتل زوج شقيقته بمنشأة القناطر للمحاكمة

كشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى يوم 7 أكتوبر الماضي، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، حيث نشبت خلافات زوجية متكررة بين المجني عليه “جمال.م” وزوجته، شقيقة المتهم «كمال.ا»، 38 عاما، بسبب سوء معاملة الأخير لها والتعدي عليها بالضرب، وهو ما خلف آثارا نفسية عميقة لدى المتهم.

وأضافت التحقيقات أن شقيقة المتهم تلقت يوم الحادث اعتداء جديدا من زوجها، فهاتفته مستغيثة لتبلغه بتعرضها للتعدي، وعلى الفور توجه المتهم إلى مسكن شقيقته، حيث أبصرها في حالة يرثى لها، ممزقة الملابس وبها إصابات ظاهرة، فاستبد به الغضب وسيطر عليه الانفعال، وعقد العزم على الانتقام.



وبحسب التحقيقات، استقل المتهم دراجته النارية متوجها للبحث عن المجني عليه، وأثناء سيره بالطريق العام، أبصره فصدمه بالدراجة وأسقطه أرضًا، وحين حاول المجني عليه الفرار جريًا، لاحقه المتهم حتى أدركه، واستل سلاحا أبيض، ووجه له عدة طعنات استقرت في مناطق متفرقة من جسده، قاصدا إزهاق روحه، ليسقط المجني عليه غارقا في دمائه ويفارق الحياة متأثرا بإصاباته.

وأدلى رجب عبد الموجود، 40 عاما، مدير مبيعات وشقيق المجني عليه، بشهادته، مؤكدا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من زوجة شقيقه أبلغته بنشوب خلاف زوجي ومغادرتها مسكن الزوجية، وأضافت أن شقيقها المتهم توجه للاعتداء على زوجها، مشيرا إلى أنه سارع إلى مكان الواقعة إلا أنه فوجئ بإبلاغه بتعرض شقيقه للاعتداء بسلاح أبيض.

مقتل سائق بمنشأة القناطر

كانت البداية عندما مركز شرطة منشأة القناطر بـمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي بمقتل سائق بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سائق إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان والجيران تبين إن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجنى عليه بسبب خلافات زوجية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أصدرت قرارها السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.