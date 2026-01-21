الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة ميكانيكي للمحاكمة بتهمة قتل زوج شقيقته بمنشأة القناطر

حبس
حبس
18 حجم الخط

أمر المستشار أمير فتحي، المحامي العام لنيابة شمال الجيزة، بإحالة ميكانيكي، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوج شقيقته طعنا بالسلاح الأبيض بسبب خلافات زوجية في منطقة منشأة القناطر.

إحالة ميكانيكي قتل زوج شقيقته بمنشأة القناطر للمحاكمة

كشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى يوم 7 أكتوبر الماضي، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، حيث نشبت خلافات زوجية متكررة بين المجني عليه “جمال.م” وزوجته، شقيقة المتهم «كمال.ا»، 38 عاما، بسبب سوء معاملة الأخير لها والتعدي عليها بالضرب، وهو ما خلف آثارا نفسية عميقة لدى المتهم.

 

وأضافت التحقيقات أن شقيقة المتهم تلقت يوم الحادث اعتداء جديدا من زوجها، فهاتفته مستغيثة لتبلغه بتعرضها للتعدي، وعلى الفور توجه المتهم إلى مسكن شقيقته، حيث أبصرها في حالة يرثى لها، ممزقة الملابس وبها إصابات ظاهرة، فاستبد به الغضب وسيطر عليه الانفعال، وعقد العزم على الانتقام.


وبحسب التحقيقات، استقل المتهم دراجته النارية متوجها للبحث عن المجني عليه، وأثناء سيره بالطريق العام، أبصره فصدمه بالدراجة وأسقطه أرضًا، وحين حاول المجني عليه الفرار جريًا، لاحقه المتهم حتى أدركه، واستل سلاحا أبيض، ووجه له عدة طعنات استقرت في مناطق متفرقة من جسده، قاصدا إزهاق روحه، ليسقط المجني عليه غارقا في دمائه ويفارق الحياة متأثرا بإصاباته.

وأدلى رجب عبد الموجود، 40 عاما، مدير مبيعات وشقيق المجني عليه، بشهادته، مؤكدا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من زوجة شقيقه أبلغته بنشوب خلاف زوجي ومغادرتها مسكن الزوجية، وأضافت أن شقيقها المتهم توجه للاعتداء على زوجها، مشيرا إلى أنه سارع إلى مكان الواقعة إلا أنه فوجئ بإبلاغه بتعرض شقيقه للاعتداء بسلاح أبيض.

 

 

مقتل سائق بمنشأة القناطر

كانت البداية عندما مركز شرطة منشأة القناطر بـمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي بمقتل سائق بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سائق إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان والجيران تبين إن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجنى عليه بسبب خلافات زوجية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم  في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أصدرت قرارها السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقتل سائق بمنشأة القناطر منشأة القناطر إحالة ميكانيكي قتل زوج شقيقته ميكانيكي قتل زوج شقيقته بمنشأة القناطر إحالة ميكانيكي قتل زوج شقيقته بمنشأة القناطر قتل زوج شقيقته بمنشأة القناطر مركز شرطة منشأة القناطر

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مواد البناء بمنشأة القناطر

التحفظ على 9 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنشأة القناطر

الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمنشأة القناطر

جهود أمنية لضبط سائق دهس شابا وفر هاربا بمنشأة القناطر

ads

الأكثر قراءة

زد يفوز على المصري بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم على الاتحاد 2 / 1 بالشوط الأول وأفشة يسجل

محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

سرى الدين يتعهد بالحفاظ على مؤسسة الوفد الإعلامية وعدم غلقها حال فوزه برئاسة الحزب

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

كأس مصر، المصري وزد إف سي يتعادلان سلبيا ويلجآن للوقت الإضافي (صور)

خدمات

المزيد

تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظ بالبحوث الإسلامية يوضح كيفية الاستعداد لشهر رمضان (فيديو)

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالنجاة من الكروب والأزمات

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

المزيد
الجريدة الرسمية