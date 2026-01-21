الأربعاء 21 يناير 2026
حوادث

القبض على بلوجر شهير بتهمة نشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة للحياء بالمقطم

القبض على بلوجر شهير
القبض على بلوجر شهير بالمقطم
ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على بلوجر شهير وآخر لقيامهما بنشر مقاطع فيديو على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية بـمنطقة المقطم.

 

القبض على بلوجر شهير بالمقطم


رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى وآخر بنشر مقاطع فيديو على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الآداب من ضبطهما (صانع محتوى - القائم على إدارة الصفحات المشار إليها) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

 

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي سياق آخر، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من رصد نشاط أحد صناع المحتوى، لقيامه بنشر مقاطع فيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية.

 


تفاصيل الضبط


عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة. وبمواجهته أقر بقيامه بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فى إطار مواجهة المحتوى المخالف وحماية القيم العامة بالمجتمع.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

