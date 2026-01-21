تجديد حبس مسجل خطر و3 سيدات لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب في العجوزة

الأربعاء 21 يناير 2026
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العجوزة تجديد حبس مسجل خطر و3 سيدات لاتهامهم بمزاولة نشاطا إجراميا في جرائم الأعمال المنافية للآداب 15 يوما على ذمة التحقيق. 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” بإدارة نادي صحي "بدون ترخيص"، واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادى وضبط المذكور وبصحبته (3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية"، وآخر)، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة إعلان الدعارة عبر الوسائل المختلفة 

وتنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية

وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

عقوبة التحريض على الفسق في مكان عام

وطبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

عقوبة التعرض للغير بما يخدش الحياء

ووفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين  وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.

