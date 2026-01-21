الخميس 22 يناير 2026
اقتصاد

مستندات فتح حساب كلاسيك في البنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي
يتيح البنك التجاري الدولي فتح الحساب الجاري “كلاسيك” بحد أدنى للعملة المحلية 20 ألف جنيه أو 1000 من العملات الأجنبية الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني.

خدمات يوفرها الحساب للعملاء

ويوفر الحساب للعميل بعض الخدمات منها سهولة وسرعة الإيداع والسحب النقدي، وإصدار دفتر شيكات لتسهيل إجراء معاملاتك البنكية اليومية، بجانب بطاقة خصم مباشر يمكن استخدامها في التسوق لدى مختلف المتاجر أو أونلاين والاستمتاع بنقاط BONUS لكل جنيه مصري.

ويتطلب فتح الحساب تقديم بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر ساري للأجانب، وفاتورة مرافق أصلية حديثة (كهرباء أو غاز)، وكذلك إثبات الدخل، وإثبات الإقامة الدائمة للأجانب.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن قيمة القرض الشخصي المتاحة للعملاء في فروع البنك.

يتميز القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي بالتالي:
 يبدأ القرض من 5 آلاف جنيه مصري، ويصل إلى 9 ملايين جنيه مصري.
• تتراوح نسبة الفائدة المتناقصة من 25.5% حتى 36.50%
تأمين على الحياة حتى انتهاء مدة القرض. 
 مرونة في السداد على فترات تبدأ من 12 شهرًا إلى 96 شهرًا.
 إمكانية الاقتراض بضمان الودائع وشهادات الادخار.

ومن جانب آخر يستفسر الكثير من عملاء البنك التجاري الدولي CIB خاصة أصحاب الشركات عن وجود بطاقات إيداع في حساب بداية.

وأوضح مسئولو بنك التجاري الدولي CIB أنه بالفعل يتيح حساب بداية للعملاء إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات.

وأوضح البنك التجاري الدولي أن حدود المعاملات في حساب بداية كالتالي:

الحد اليومي لمعاملات الخصم على الحساب 60 ألف جنيه.

الحد الشهري لمعاملات الخصم على الحساب 200 ألف جنيه.

