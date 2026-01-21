الأربعاء 21 يناير 2026
حوادث

إحالة أوراق المتهم بقتل طفل البازار في بورسعيد إلى المفتي

الطفل المقتول ببورسعيد،
الطفل المقتول ببورسعيد، ڤيتو
أسدلت محكمة جنايات بورسعيد الستار على قضية قتل طفل محل البازار منذ قليل بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار جمال سعيد الرحماني، وعضوية المستشار محمود زاهر الحسيني، والمستشار أحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، بإحالة أوراق المتهم مختار أحمد بقتل طفل البازار في بورسعيد، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، تمهيدًا لتنفيذ الحكم.

قتل ابن صاحب المحل بغرض السرقة، ڤيتو

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المتهم وبدافع السرقة، قتل الطفل عمار، نجل أسرة من محافظة سوهاج، كان قد جاء إلى محافظة بورسعيد للعمل مع والده داخل محل تجاري «سوبر ماركت»، حيث اعتدى عليه داخل المحل واستولى على مبالغ مالية وعدد من علب السجائر.

وشهدت جلسة اليوم استماع المحكمة إلى المرافعة الختامية الخاصة بالنيابة العامة، التي استعرضت تفاصيل الجريمة وظروف ارتكابها، وما تضمنته أوراق القضية من أدلة قاطعة، لتستقر المحكمة في ختام نظرها على إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، تمهيدًا للنطق بالحكم في الموعد المقرر.

