ضبط عصابة دولية للنصب على المواطنين عبر منصة "CANLOP"

ضبط تشكيل عصابى دولى
ضبط تشكيل عصابى دولى للنصب على المواطنين
نجحت  أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي دولي، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم باستثمار أموالهم من خلال الاشتراك بمنصة "CANLOP" نظير أرباح مالية.

وأكدت معلومات وتحريات  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قيام عناصر تشكيل عصابي دولي يضم (15 شخصا "3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم باستثمار أموالهم من خلال الاشتراك بمنصة (canlop) وتحقيق أرباح مالية تصاعدية نظير القيام ببعض المهام كالتسويق الإلكتروني وتحصيل مبالغ مالية منهم كرسوم اشتراك عبر محافظ مالية وإمعانًا  في إقناع ضحاياهم وإضفاء الشرعية على نشاطهم الإجرامي قاموا بعقد ندوات ولقاءات مع عملائهم والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، تمكن رجال الشرطة من ضبطهم وبحوزتهم ( 10 محافظ إلكترونية تحتوي على مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" – 47 هاتفا محمولا – 5 تابلت - 3 أجهزة "لاب توب" -  253 شريحة هاتف محمول – بانارات وأوراق دعاية تحمل اسم المنصة).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

