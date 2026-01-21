دوري أبطال أوروبا، أتالانتا يتقدم بهدف على أتلتيك بلباو في الشوط الأول

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، انتهى الشوط الأول من مباراة أتالانتا أمام أتلتيك بلباو بتقدم الأول بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أتليتي أتزوري، ضمن مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف التقدم لأتانلانتا اللاعب 17 جيانلوكا سكاماكا.

فيما، أعلن إيفان يوريتش المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بلباو

تشكيل أتالانتا أمام أتلتيك بلباو

يدخل فريق أتالانتا مباراته أمام أتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا بتشكيل مكون من:

كارتيسيكي - كوسونو - ديمسيتي - كولاسيناك - زاباكوستا - دي رون - إيديرسون - بيرناسكوني - كيتيلير - زاليفيسكي - ساكاماكا

تشكيل أتالانتا، فيتو

تشكيل أتلتيك بلباو أمام أتالانتا

في المقابل، أعلن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق أتلتيك بلباو تشكيلة فريقه لمواجهة أتالانتا، والذي يضم كلا من:

سيمون - ليكوي - فيفيان - باريديس - بويرو - جوروزابيل - ياورجيزار - ريجو - نافارو - غوروزيتا - جوميز

تشكيل أتلتيك بلباو، فيتو

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

يدخل فريق أتالانتا مباراة اليوم أمام أتلتيك بلباو وهو يحتل المركز التاسع في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، بعدما فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة وخسر مثلها.

في المقابل، يدخل فريق أتلتيك بلباو اللقاء وهو يحتل المركز 32 برصيد 5 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر ثلاث مباريات.

