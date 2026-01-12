نجلة ضحية زوجها بعين شمس تروي لحظات اكتشاف الجريمة

18 حجم الخط

استمعت نيابة شرق القاهرة إ لى أقوال فتاة تبلغ من العمر 15 سنة نجلة ربة منزل لقيت مصرعها على يد والدها بسبب خلافات بينهما بمنطقة جسر السويس دائرة قسم شرطة عين شمس.



وقالت الفتاة وهي تبكي وتقول "أنا كنت نائمة وقت ما حدث وعندما استيقظت لم أجد والدي في المنزل وغرفة والدتي مغلقة فطرقت عليها الباب أكثر من مرة ولم ترد فدخلت عليها لايقاظها لإعداد الفطور وتوصيلي إلى المدرسة فلم ترد فرفعت الغطاء فوجدتها غارقة في دمائها وجسدها بارد مثل الثلج فصرخت وتجمع الجيران وقالوا لي بأن أمي ماتت".



وامرت النيابة العامة بصرف الفتاة من سراي النيابة بدون ضمانات.



وقال المتهم إنه أقدم على ارتكاب فعلته بعد شكه في زوجته وإنها تعرف رجلا عليه خلال عمله خارج محافظة القاهرة.



وأضاف المتهم أنه يوم الواقعة تشاجر مع زوجته ثم طعنها بسلاح أبيض طعنات متفرقة وما أن انقطع نفسها وأدرك أنها ماتت حتى وضعها على السرير داخل غرفة نومها ثم غطاها وأغلق الباب وفر هاربا.



وكشفت مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليها انه تم العثور على جروح قطعية بمنطقة الرقبة والوجه وكذلك بالصدر والذراعين.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخلة شقتها بشارع جسر السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من العمر وبها جرح ذبحي في الرقبة.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بسبب خلافات أسرية بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

