القبض على المتهمين بقتل عامل لسرقة أمواله بالبحر الأحمر (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمين بإنهاء حياة عامل بإحدى الشركات بـالبحر الأحمر بطلق ناري وإخفاء جثته في الجبل وسرقة أمواله.

ضبط المتهمين بقتل عامل في البحر الأحمر

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد الأشخاص لتغيب شقيقه أثناء عمله بإحدى الشركات بمحافظة البحر الأحمر.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأكدت التحريات أن وراء تغيب المذكور (4 أشخاص "أحدهم عامل بذات الشركة التى يعمل بها المتغيب") حيث علم المذكور باستلام المتغيب مبالغ مالية من مقر الشركة لتوصيلها لأحد العملاء وتم الاتفاق مع باقي المتهمين على سرقة المبلغ المالي.

وتم استدراجه لإحدى المناطق الجبلية بـمحافظة البحر الأحمر وأطلق أحدهم عيارا ناريا تجاهه من سلاح ناري كان بحوزته ما أدى لوفاته واستولوا على المبلغ المالى الذى بحوزته وأخفوا جثته بذات المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وتم بإرشادهم استخراج جثة المتوفى المذكور وضبط السلاح النارى المستخدم فى الاعتداء والمبلغ المالى المستولى عليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

تنص المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

