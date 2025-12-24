أخبار الحوادث اليوم: إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور.. عدم اختصاص الإدارية العليا بنظر 13 طعنا بانتخابات النواب ورفض باقي الطعون.. والحبس 3 أشهر للمتهمة بسب الفنان محمد نور

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بعدم اختصاصها بنظر 13 طعنا على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 ورفض باقي الطعون.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل التيك توكر الشهير بـ شاكر محظور بكفالة مالية 500 ألف جنيه.



وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول لشرطي بمركز القوصية بأسيوط

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد أفراد الشرطة بالتحدث بطريقة غير لائقة مع المواطنين بمركز شرطة القوصية بأسيوط.

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض 35 طعنا وعدم اختصاصها بنظر 13 طعنا آخرين على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 وذلك على النحو التالي:

تنظر، محكمة جنح مدينة نصر، غدا الخميس، أولى جلسات محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، لتسببهم بخطأ في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

كشفت وزارة الداخلية حقيقة تضرر سيدة من قيام بعض الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة أمام منزلها بـمنطقة العمرانية في الجيزة وحيازتهم أسلحة بيضاء وحال اعتراضها على ذلك قاموا بالتعدي عليها بالسب وتهديدها بالإيذاء، وتبين عدم تعاطيهم للمواد المخدرة أو حيازتهم للأسلحة البيضاء.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عامل لقيامة بالتعدى على ممرض بالضرب باستخدام سلاح أبيض مما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة بسبب خلاف على أولوية المرور بمحافظة كفر الشيخ.

تمكنت الأجهزة الأمنية بـمحافظة المنيا من القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته داخل إحدى قرى مركز العدوة شمال المحافظة مدفوعا بتعاطي المخدرات وطمعا في مشغولاتها الذهبية.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 متهما آخرين بجلب وتصنيع المواد المخدرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية المخدرات الكبرى لجلسة 8 يناير المقبل، لاستكمال المرافعة.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات فيديو ادعاء أحد الأشخاص برفض إحدى المستشفيات تسليمه جثمان شقيقته بـمنطقة الزيتون، وتبين قيام الناشر بالتعدى على مشرف أمن وأخصائي تمريض بالسب وتصويره الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير بالمستشفى لعدم سداده مصاريف علاج شقيقته المتوفاة بها.

لقيت سيدة مصرعها فيما أُصيب 4 أشخاص من بينهم أب ونجله في حادث مروري وقع على طريق المحلة الكبرى – طنطا أمام قرية الرجدية إثر تصادم سيارة ميكروباص بالطريق.

نجحت أجهزة الأمن بالإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، في ضبط صانعتى محتوى نشرتا مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تضمنت رقصًا خادشًا للحياء.



قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول الاستئناف المقدم من البلوجر محمد أوتاكا طليق البلوجر هدير عبد الرازق، على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بتخفيف الحكم إلى الحبس 3 أشهر وتأييد تغريمه مليون جنيه.

قضت المحكمة استئناف الاقتصادية بتخفيف الحكم الصادر على التيك توكر سوزي الأردنية في خدش الحياء العام من عام إلى 6 أشهر.

قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة فتاة متهمة بسب وقذف الفنان محمد نور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك" بالحبس 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم استغلال الأطفال الأحداث، على مستوى الجمهورية وضبط كافة صور الخروج عن القانون.

