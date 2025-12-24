الأربعاء 24 ديسمبر 2025
مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

لقيت سيدة مصرعها فيما أُصيب 4 أشخاص من بينهم أب ونجله في حادث مروري وقع على طريق المحلة الكبرى – طنطا أمام قرية الرجدية إثر تصادم سيارة ميكروباص بالطريق.

محافظة الغربية يقدم 32 فرصة تمكين جديدة لفتيات وذوي همم

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث ووجود متوفاة وعدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة كما جرى نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المختصة بمحافظة الغربية لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

محافظة الغربية يقدم 32 فرصة تمكين جديدة لفتيات وذوي همم

