ضبط عامل تعدى على ممرض بسلاح أبيض بسبب أولوية المرور بكفر الشيخ

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عامل لقيامة بالتعدى على ممرض بالضرب باستخدام سلاح أبيض مما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة بسبب خلاف على أولوية المرور بمحافظة كفر الشيخ.

عامل يعتدى على ممرض بكفر الشيخ

رصدت وزارة الداخلية منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على آخر باستخدام سلاح أبيض وإصابته بكفر الشيخ.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17 نوفمبر المنقضى تلقي مركز شرطة البرلس بلاغا من (ممرض – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من قيام (عامل) بالتعدى عليه بالسب والضرب بإستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى إصابته بجروح متفرقة خلال مشاجرة بينهما لخلافات حول أولوية المرور حال سيرهما بأحد الشوارع بدائرة المركز.



وتمكن رجال الأمن من ضبط مرتكب الواقعة والأداة المستخدمة فى التعدى وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفي سياق آخر كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد دراجة نارية يعتدي بسلاح أبيض على أحد الأشخاص محدثًا إصابته.

تفاصيل الفحص والتحقيق

وبفحص الفيديو تبيّن عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه تم التوصل إلى هوية الشخص المعتدى عليه، وتبين أنه طالب يقيم بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ، مصاب بجروح في الوجه والظهر.

فيديو اعتداء قائد دراجة نارية على شاب بكفرالشيخ



وبسؤاله أوضح أن مشاجرة نشبت بينه وبين أحد الأشخاص من نفس المنطقة، بسبب خلاف على أولوية المرور، قام خلالها الأخير بالاعتداء عليه باستخدام قطعة زجاج وإحداث إصابته.

ضبط المتهم والدراجة

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط المشكو في حقه، إضافة إلى ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الاعتداء على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

