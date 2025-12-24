الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس 3 أشهر للمتهمة بسب الفنان محمد نور

الفنان محمد نور،
الفنان محمد نور، فيتو
18 حجم الخط

قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة فتاة متهمة بسب وقذف  الفنان محمد نور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك" بالحبس 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه. 

 

محاكمة فتاة بتهمة سب محمد نور 

وجاء في التحقيقات: "المشكو في حقها قامت باستخدام حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" في نشر منشورات تضمنت عبارات مسيئة لـ  الفنان محمد نور، مما تسبب له في أضرار نفسية وأدبية ومادية بالغة".

فيما نفت المتهمة ما نسب إليها من اتهامات، مؤكدة أن الحساب المذكور لا يخصها، ووجهت النيابة العامة إلى الفتاة عدة اتهامات هي إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر عبارات من شأنها المساس بسمعة الغير وسب الفنان محمد نور وتوجيه عبارات من شأنها الحط من قدره بين أقرانه.

تحرر المحضر اللازم، وتم إحالته إلى  النيابة العامة التي تولت التحقيقات في القضية وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في شأنها.

محمد نور يحتفل بعيد زواجه الـ 13
 

وفي وقت سابق احتفل المطرب محمد نور، عضو فريق واما بعيد زواجه الـ 13، ونشر صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” وعلق عليها قائلا: "١٣ سنة عدوا، حقيقي أحلى ١٣ سنة في حياتي كل سنة وانتي طيبة وعقبال العمر كله".

واحتفل محمد نور خلال الأيام الماضية بألبومه الجديد “وريني”، والذي يتكون من ٦ أغاني ويضم عدد من الأغاني التي تعاون فيها محمد نور مع عدد كبير من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي، والأغاني هي "وريني" و"نور" و"كنا ناويين خير" و"أهلا وسهلا" و"عاجبك حالي" و“من السبت للخميس”. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكمة الإقتصادية الفنان محمد نور محاكمة فتاة بتهمة سب محمد نور

مواد متعلقة

تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور

بدء جلسة محاكمة فتاة بتهمة سب وقذف الفنان محمد نور

اليوم، ثاني جلسات محاكمة فتاة بتهمة سب وقذف الفنان محمد نور

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

وزير التعليم العالي يعلن أسماء 50 فائزًا بقرعة الحج

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لكلية أصول الدين وعضو مجلس النواب

بالأسماء، قرار جمهوري بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية

ختام الجولة الأولى، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

بعد مقتل رئيس الأركان الليبي، توفيق عكاشة يتوقع عمليات اغتيال مقبلة بنفس الشكل

رسميا، هاني سري الدين يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-12-2025

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدينار الأردني يسجل 67.23 جنيها للبيع بالمركزي المصري بتعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-12-2025

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لكلية أصول الدين وعضو مجلس النواب

بعد واقعة أحمد الفيشاوي، أمين الفتوى يوضح أخلاقيات تصوير الجنازات

ما حكم ما يُسمى بـ"طلعة رجب" لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads