يرجح ارتباطها بالأسرة المختفية بأسيوط، انتشال جثمان طفلة مجهولة الهوية من ترعة الإبراهيمية بالمنيا

انتشال جثمان طفلة
انتشال جثمان طفلة مجهولة الهوية، فيتو
انتشلت قوات الإنقاذ النهري في المنيا جثمان طفلة مجهولة الهوية من ترعة الإبراهيمية في مركز مطاي بالمنيا، وسط ترجيحات أولية بأنها قد تكون إحدى ضحايا أسرة ديروط الغارقة التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الأخيرة.

العثور على أسرة أسيوط المفقودة

كانت محافظة المنيا شهدت تطورًا جديدًا في واقعة غرق أسرة ديروط، حيث عثرت فرق الإنقاذ على جثمان طفلة صغيرة بمياه الترعة في نطاق مركز مطاي شمال المحافظة.

وتشير المعلومات الأولية إلى احتمال ارتباط الجثمان بحادث غرق الأب وأطفاله الأربعة، وهي الواقعة التي امتدت آثارها من أسيوط حتى المنيا.

العثور على جثمان الضحية الرابعة من أسرة ديروط

كانت قوات الإنقاذ النهري نجحت في انتشال جثمان الطفلة مكة، الضحية الرابعة من الأسرة المنكوبة، لتلحق بـ اثنين من أشقائها ووالدها الذين تم العثور على جثامينهم تباعًا خلال اليومين الماضيين في ترعة الإبراهيمية بنطاق محافظة المنيا.

تسلسل العثور على جثامين أطفال أسيوط 

أمس، جرى انتشال جثمان الضحية الثالثة من أفراد الأسرة في مركز بني مزار، وقبلها بساعات، انتشل جثمان الأب وابنته من الترعة أيضًا ضمن نطاق محافظة المنيا، ومع العثور على جثمان الطفلة الجديدة اليوم في مركز مطاي، تتواصل التحقيقات للتأكد من صلتها بالأسرة نفسها.

بداية واقعة أطفال أسيوط 

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باختفاء أب وأطفاله الخمسة من مركز ديروط بمحافظة أسيوط في ظروف غامضة، قبل أن تكشف الكارثة تدريجيًا مع العثور على جثامينهم في مواقع متفرقة من ترعة الإبراهيمية.

تم نقل جميع الجثامين إلى مشرحة المستشفيات المختصة، وتم تحرير محاضر بالوقائع المتتابعة، وإخطار النيابة العامة التي تباشر التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث وملابساته وسبب امتداد الجثامين لمسافة كبيرة عبر مجرى الترعة.

