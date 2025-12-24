القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته في المنيا

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بـمحافظة المنيا من القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته داخل إحدى قرى مركز العدوة شمال المحافظة مدفوعا بتعاطي المخدرات وطمعا في مشغولاتها الذهبية.

القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته طمعا في مشغولات ذهبية بالمنيا



وكانت الأجهزة الامنية في المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام شاب بإنهاء حياة والدته ذبحا داخل منزل الأسرة بـقرية الشيخ مسعود التابعة إداريا لمركز العدوة.

وعلى الفور انتقلت قوات الامن وسيارات الاسعاف الى موقع البلاغ، وبالفحص تبين ان المتهم “م. ع” يبلغ من العمر 27 عاما ويعاني من اضطرابات نفسية وارتكب الجريمة بقصد الاستيلاء على المشغولات الذهبية الخاصة بوالدته.



تم تحرير محضر بالواقعة ونقلت الجثة الى المشرحة تمهيدا لعرضها على الطب الشرعي فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

