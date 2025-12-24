الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته في المنيا

القبض على المتهم
القبض على المتهم بانهاء حياة والدته طمعا في مشغولات ذهبية
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بـمحافظة المنيا من القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته داخل إحدى قرى مركز العدوة شمال المحافظة مدفوعا بتعاطي المخدرات وطمعا في مشغولاتها الذهبية. 

القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته طمعا في مشغولات ذهبية بالمنيا


وكانت الأجهزة الامنية في المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام شاب بإنهاء حياة والدته ذبحا داخل منزل الأسرة بـقرية الشيخ مسعود التابعة إداريا لمركز العدوة. 

وعلى الفور انتقلت قوات الامن وسيارات الاسعاف الى موقع البلاغ، وبالفحص تبين ان المتهم “م. ع” يبلغ من العمر 27 عاما ويعاني من اضطرابات نفسية وارتكب الجريمة بقصد الاستيلاء على المشغولات الذهبية الخاصة بوالدته. 


تم تحرير محضر بالواقعة ونقلت الجثة الى المشرحة تمهيدا لعرضها على الطب الشرعي فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القبض على متهم جريمة المنيا قتل والدته مشغولات ذهبية مركز العدوة قرية الشيخ مسعود حوادث المنيا امن المنيا مخدرات خلافات أسرية النيابة الطب الشرعي اخبار المنيا جريمة أسرية شمال المنيا

مواد متعلقة

موعد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا الترم الأول 2025- 2026

جدول امتحانات النقل من الصف الثالث حتي الصف السادس الابتدائي بالمنيا الترم الأول

وفاة طالب إثر سقوطه من الطابق الثاني داخل منزل في المنيا

أسعار الخضروات والفواكه اليوم الإثنين في المنيا

انخفاض درجات الحرارة وشبورة مائية، حالة الطقس في المنيا اليوم الإثنين

موعد امتحانات طلاب الإعدادية الأزهرية في المنيا الترم الأول 2025‑2026

موعد امتحانات الترم الأول 2025‑2026 للابتدائية الأزهرية في المنيا

24 ساعة محاكم، تخفيف عقوبة متهمين بحيازة مواد مخدرة وتأجيل جلسة الهجرة غير الشرعية بالمنيا

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، الجزائر تتقدم على السودان بهدف محرز في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

الأهلي يتقدم بعرض ضخم لضم الغاني دوجلاس أوسو

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

أمم أفريقيا 2025، بوركينا فاسو تفشل في فك شفرات غينيا الاستوائية بالشوط الأول

كأس عاصمة مصر، كهرباء الإسماعيلية يتقدم على الاتحاد بهدف في الشوط الأول

3 أهداف في 13 دقيقة، بوركينا فاسو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام غينيا الاستوائية

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-12-2025

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يوضح شرط بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة (فيديو)

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

أبرزها الإسراء والمعراج وغزوة تبوك، أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads