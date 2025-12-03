خطوات تقديم شكوى إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية

18 حجم الخط

تستعرض فيتو خلال السطور التالية، خطوات تقديم البلاغات والشكاوى إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية، تلك الخدمة وضعتها وزارة الداخلية للتسير علي المواطنين وسرعة التعامل مع أي شكوي.





كيفية تقديم البلاغات والشكاوى إلكترونيًا

_الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر المتصفح.

_الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

_اختيار خدمة تقديم بلاغات وشكاوى من بين الخيارات المتاحة.

_تسجيل الدخول عبر:

_الرقم القومي أو رقم الهوية.

_رقم الهاتف المسجّل.

_أو حساب المستخدم على المنصة الحكومية الموحدة (إن وجدت).

_إدخال بيانات البلاغ أو الشكوى بالتفصيل، مثل:

نوع البلاغ.

وصف الحالة.

التاريخ والمكان.

المرفقات والصور إن وُجدت.

مراجعة البيانات للتأكد من صحتها.

الضغط على زر إرسال البلاغ إلكترونيًا.

يتلقى المستخدم رقم متابعة خاص بالبلاغ لاستخدامه في التحقق من حالة الطلب لاحقًا.

نصائح مهمة عند تقديم بلاغ إلكتروني



لضمان نجاح عملية تقديم البلاغ، يُفضّل مراعاة ما يلي:

_كتابة البلاغ بوضوح ودقة دون مبالغة أو نقص.

_إرفاق أي مستندات تدعم صحة البلاغ.

_التأكد من صحة بيانات الاتصال لاستلام الإشعارات.

_متابعة حالة البلاغ بشكل دوري حتى اكتمال معالجته.

