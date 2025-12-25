لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026

18 حجم الخط

كشف الإعلامي محمد علي خير، ملامح مفاجأة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي ذكرها في مؤتمره الصحفي أمس دون التطرق إلى تفاصيل، واصفًا ما جاء في المؤتمر بـ"قنبلة مدبولي".



وقال الإعلامي محمد علي خير على صفحته بـ"فيس بوك": "في مؤتمره الصحفي الأربعاء أعلن د.مصطفي مدبولي أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تخفيض مديونية الدولة إلى نسب غير مسبوقة خلال الخمسين عامًا الماضية.. لم يزد مدبولي حرفًا عما قاله.. تاركًا الفضول لدينا".





وأضاف أن حدث ما قاله رئيس الوزراء فسوف نكون على موعد مع مفاجأة كبيرة لم يتوقعها أحد وقد علمت ما يلي:



أولًا: إعلان عن تخفيض المديونية سيتم خلال أيام.



ثانيا: لن يتم تخفيض المديونية عن طريق بيع أراض مثل رأس الحكمة أو علم الروم.



ثالثا: ملف المديونية يعمل عليه رئيس الوزراء في سرية تامة منذ شهور.



رابعا: إعلان تخفيض المديونية سيعني خفض عجز الموازنة ومن ثم صدور قرارات لصالح المواطن مباشرة لأول مرة منذ سنوات.. راجع تصريحات مدبولي ان بداية تحسن معيشة المواطن ستكون في عام 2026.



خامسًا: تتكتم الدوائر المحيطة بمكتب رئيس الوزراء تفاصيل المؤتمر القادم الذي سيعلن فيه مدبولي التفاصيل.



سادسًا: علمت أن خفض المديونية سيصل إلى رقم غير مسبوق منذ أوائل السبعينات.



واختتم محمد علي خير قائلًا:" لا أملك إلا شغف الانتظار وأتمنى تحقيق ذلك فعلًا.. يا رب.. ستكون قنبلة العام وسيحمل هذا المؤتمر وصف أشهر مؤتمر لرئيس وزراء خلال 70 عامًا".

