تفاصيل أحكام الإدارية العليا الخاصة بـ 48 طعنا على نتائج انتخابات النواب

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض 35 طعنا وعدم اختصاصها بنظر 13 طعنا آخرين على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025  وذلك على النحو التالي:

عدم اختصاص 6 طعون وإحالتها للنقض ورفضها، و34 رفضا، و8 عدم اختصاص ورفض.

 

وتلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 48 طعنا من الطعون المقدمة على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

المحكمة الإدارية العليا

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، استقبلت أول أمس 31 طعنًا على نتائج 30 دائرة انتخابية كانت قد أُلغيت قضائيًا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية يوم الخميس الماضي 18 ديسمبر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد أعلنت نتائج انتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية، والمخصصة لها 58 مقعدًا، حيث أسفرت النتائج عن فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، بينما تقرر إجراء جولة الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة في الدوائر الثلاثين خارج البلاد يومي 31 ديسمبر الجاري و1 يناير المقبل، فيما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم 10 يناير.

 

