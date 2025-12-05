18 سنة وخاتمة موجعة، كيف انتهت حكاية عروس المنيا بعد أشهر من الزواج؟

18 حجم الخط

لم تكن الشهور القليلة التي أعقبت زواجها كافية لتكتب لها بداية جديدة، بل كانت مقدمة لحكاية انتهت على نحو لم يتخيله أحد، ففي إحدى قرى مركز العدوة المنيا، كانت "و. ع."، التي لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها، تحاول أن تتمسك بخيوط حياتها وسط خلافات أسرية أثقلت نفسها وقلبها.

فتاة حديثة الزواج، تحمل أحلامًا بسيطة، لكنها وجدت نفسها في دائرة ضيقة لا تعرف منها مخرجًا.

في مساء اليوم، شعرت عروس المنيا بتعب شديد بعد تناولها قرص حفظ الغلال القرص القاتل المعروف لدى الجميع بسميته.

مأساة بعد شهور من الزواج، نهاية مؤلمة لفتاة بالمنيا بسبب خلافات أسرية

لم يكد أهلها يدركون ما حدث حتى سارعوا بها إلى مستشفى العدوة المركزي شمال المنيا، حيث دخلت في صراع قصير مع الموت، وسط محاولات إسعاف متلاحقة لم تجد شيئا.

الفتاة فارقت الحياة

داخل غرفة الطوارئ، كان الأطباء يبذلون كل ما في وسعهم، بينما تزدحم الممرات بقلق الأهل وحيرة الجيران، دقائق ثقيلة انتهت بخبر صادم: "الفتاة فارقت الحياة."

الأجهزة الأمنية في المنيا

وصل إخطار رسمي إلى الأجهزة الأمنية في المنيا، وانتقلت قوة إلى منزل الأسرة لحصر الملابسات، وتبين من التحقيقات الأولية أن الفتاة كانت قد تزوجت منذ أشهر قليلة فقط، وأن خلافات أسرية كانت تلاحقها في صمت، حتى انهارت تحت وطأتها.

بهدوء تام، حملت جثمانها إلى مشرحة المستشفى، بينما اكتفت إجراءات القانون بمحضر رسمي، ثم أُخطرت النيابة العامة لتبدأ فصلها الأخير من التحقيقات.

لم تجد من الخلافات مهربًا

وبقيت الواقعة قصة تروى بصوت منخفض: فتاة شابة، أحلامها قصيرة مثل عمرها، لم تجد من الخلافات مهربًا، فهربت من الحياة نفسها.

