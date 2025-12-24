وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول لشرطي بمركز القوصية بأسيوط

18 حجم الخط

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد أفراد الشرطة بالتحدث بطريقة غير لائقة مع المواطنين بمركز شرطة القوصية بأسيوط.

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" وأن الواقعة حدثت فى غضون شهر مارس المنقضى حال قيام فرد الشرطة المذكور بتنظيم زيارة المواطنين لذويهم نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل الجغرافى بالقوصية بأسيوط.

وقد تم اتخاذ الإجراءات التأديبية حياله آنذاك ونقله من موقعه بما يتفق مع ثوابت وزارة الداخلية.



وقالت الوزارة إن ذلك يأتى فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للنيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد من خلال إعادة نشر فيديوهات "قديمة" والادعاء بكونها حديثة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.