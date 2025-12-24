الأربعاء 24 ديسمبر 2025
وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول لشرطي بمركز القوصية بأسيوط

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد أفراد الشرطة بالتحدث بطريقة غير لائقة مع المواطنين بمركز شرطة القوصية بأسيوط.

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" وأن الواقعة حدثت فى غضون شهر مارس المنقضى حال قيام فرد الشرطة المذكور بتنظيم زيارة المواطنين لذويهم نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل الجغرافى بالقوصية بأسيوط.

وقد تم اتخاذ الإجراءات التأديبية حياله آنذاك ونقله من موقعه بما يتفق مع ثوابت وزارة الداخلية.


وقالت الوزارة إن ذلك يأتى فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للنيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد من خلال إعادة نشر فيديوهات "قديمة" والادعاء بكونها حديثة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

