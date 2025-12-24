الأربعاء 24 ديسمبر 2025
مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري

انعقدت بالعاصمة الاردنية عمان اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري، حيث ترأس اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل  البري الوفد المصري، كما ترأس أمين عام وزارة النقل الاردنية فارس أبو ديّة الوفد الأردني.

وتم خلال الاجتماع مناقشة وبحث  سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل البري، وكذلك تطوير آليات العمل المشترك بما يسهم في تسهيل حركة عبور الشاحنات الجافة والمبردة بين البلدين، ورفع كفاءة انسياب البضائع، ودعم حركة التجارة البينية والترانزيت بما ينعكس إيجابا على اقتصاد البلدين.

وفي ختام الاجتماع وقع كل من الأمين العام لوزارة النقل الأردنية فارس أبودية ونائب وزير النقل المصري عبدالحميد محضر الاجتماعات، حيث توصل الجانبان إلى جملة من التوافقات العملية، التي شملت تبسيط الإجراءات التشغيلية، ومعالجة التحديات التي تواجه الناقلين، وتحسين التنسيق الفني والرقابي على المعابر، إلى جانب تعزيز التكامل بين النقل البري والبحري عبر المواني، بما يدعم سلاسل التزويد ويخفض كلف النقل والوقت.

وقد رحب أمين عام وزارة النقل  خلال الاجتماع بالوفد المصري، مشددا على رسوخ العلاقات الأردنية المصرية التي تستند إلى شراكة استراتيجية وتاريخية، ومبينا أهمية تعميق التعاون في قطاع النقل كأحد المحركات الرئيسة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وحرص الأردن على تهيئة بيئة نقل مرنة وآمنة تدعم حركة التبادل التجاري.

من جانبه، أكد رئيس الوفد المصري اللواء مهندس ماجد عبد الحميد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والأردن، وأهمية البناء على ما تم التوصل إليه من تفاهمات عملية.

 مشيرا إلى التزام الجانب المصري بتعزيز التعاون الفني والتنظيمي في مجال النقل البري، بما يسهم في تسهيل حركة الشاحنات، وتحقيق المصالح المشتركة، ودعم انسياب التجارة بين البلدين.

