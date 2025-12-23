الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في إصابة طالب ومشرف إضاءة في مشاجرة بالعمرانية

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو
18 حجم الخط

تجري نيابة شمال الجيزة تحقيقات موسعة في إصابة طالب ومشرف إضاءة، بجروح قطعية بالجسم فى مشاجرة بينهما بمنطقة العمرانية. 

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان في الحادث، الذين أفادوا نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والحجارة، بين طالب 19 سنة ومشرف إضاءة 20 سنة، أثناء لهوهما مع بعض، تدخل على إثرها ذويهما وتعدوا على بعض، وأسفر عنه إصابتعما بجروح متفرقة بالجسد. 

مشاجرة تتسبب في إصابة طالب ومشرف إضاءة

البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من اللواء هانى شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه بنشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة العمرانية ووجود مصابين. 

 

أمر العميد عمرو حجازى رئيس قطاع الغرب، المقدم أحمد عصام رئيس مباحث العمرانية، والرائد مصطفى عاطف معاون أول القسم والقوة المرافقة لهما، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والحجارة، بين طالب 19 سنة ومشرف إضاءة 20 سنة، أثناء لهوهما مع بعض، تدخل على إثرها ذويهما وتعدوا على بعض، وأسفر عنه إصابتهما بجروح متفرقة بالجسد. 

وألقي القبض على طرفي المشاجرة، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

 وبمواجهتم أمام العميد عمرو حجازى رئيس قطاع الغرب، تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتولت النيابة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة شمال الجيزة العمرانية قسم شرطة العمرانية جروح قطعية

مواد متعلقة

القبض على شخص بتهمة الاعتداء على طفله الصغير بالضرب في الجيزة

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى العمرانية

المعمل الجنائي يعاين حريق محل بالعمرانية

إخلاء سبيل ولية الأمر وزوجها المتهمين بالاعتداء على مشرفة مدرسة العمرانية

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم الفلفل والخيار وانخفاض البصل

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

الصور الأولى لتركيب مركب خوفو بمقرها الجديد في المتحف المصري الكبير

هجمات روسية تتسبب في انقطاع الكهرباء بأوكرانيا، والجيش يطالب السكان بالبقاء في الملاجئ

بعد فوز الفراعنة في أمم إفريقيا، كيف احتفلت الصحف الإنجليزية والعالمية بمحمد صلاح؟

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية (صور)

قبل مواجهة جنوب أفريقيا، ترتيب مجموعة منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية

خدمات

المزيد

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads