الاستماع لأقوال شهود العيان في إصابة طالب ومشرف إضاءة في مشاجرة بالعمرانية

تجري نيابة شمال الجيزة تحقيقات موسعة في إصابة طالب ومشرف إضاءة، بجروح قطعية بالجسم فى مشاجرة بينهما بمنطقة العمرانية.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان في الحادث، الذين أفادوا نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والحجارة، بين طالب 19 سنة ومشرف إضاءة 20 سنة، أثناء لهوهما مع بعض، تدخل على إثرها ذويهما وتعدوا على بعض، وأسفر عنه إصابتعما بجروح متفرقة بالجسد.

مشاجرة تتسبب في إصابة طالب ومشرف إضاءة

البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من اللواء هانى شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه بنشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة العمرانية ووجود مصابين.

أمر العميد عمرو حجازى رئيس قطاع الغرب، المقدم أحمد عصام رئيس مباحث العمرانية، والرائد مصطفى عاطف معاون أول القسم والقوة المرافقة لهما، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والحجارة، بين طالب 19 سنة ومشرف إضاءة 20 سنة، أثناء لهوهما مع بعض، تدخل على إثرها ذويهما وتعدوا على بعض، وأسفر عنه إصابتهما بجروح متفرقة بالجسد.

وألقي القبض على طرفي المشاجرة، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهتم أمام العميد عمرو حجازى رئيس قطاع الغرب، تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتولت النيابة التحقيق.

