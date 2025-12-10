تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ 24 ديسمبر

18 حجم الخط

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل ثالث جلسات محاكمة فتاة متهمة بسب وقذف الفنان محمد نور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك"، إلى جلسة 24 ديسمبر الجاري.

محاكمة فتاة بتهمة سب محمد نور

وجاء في التحقيقات: المشكو في حقها قامت باستخدام حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" في نشر منشورات تضمنت عبارات مسيئة للمجني عليه الفنان محمد نور، مما تسبب له في أضرار نفسية وأدبية ومادية بالغة.

فيما نفت المتهمة ما نسب إليها من اتهامات، مؤكدة أن الحساب المذكور لا يخصها، ووجهت النيابة العامة إلى الفتاة عدة اتهامات هي إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر عبارات من شأنها المساس بسمعة الغير وسب الفنان محمد نور وتوجيه عبارات من شأنها الحط من قدره بين أقرانه.

تحرر المحضر اللازم، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات في القضية وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في شأنها.

محمد نور يحتفل بعيد زواجه الـ 13

وفي وقت سابق احتفل المطرب محمد نور، عضو فريق واما بعيد زواجه الـ 13، حيث نشر صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” وعلق عليها قائلا: "١٣ سنة عدوا، حقيقي أحلى ١٣ سنة في حياتي كل سنة وانتي طيبة وعقبال العمر كله".

واحتفل محمد نور خلال الأيام الماضية بألبومه الجديد “وريني”، والذي يتكون من ٦ أغاني ويضم عدد من الأغاني التي تعاون فيها محمد نور مع عدد كبير من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي، والأغاني هي "وريني" و"نور" و"كنا ناويين خير" و"أهلا وسهلا" و"عاجبك حالي" و“من السبت للخميس”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.