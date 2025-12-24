الأربعاء 24 ديسمبر 2025
حوادث

إصابة شخص في حريق مخزن بالدرب الأحمر

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن للقطن بـمنطقة الدرب الأحمر ، مما أسفر عن إصابة شخص بحروق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حريق مخزن بالدرب الأحمر

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن للقطن بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.

 

وبالفحص تبين إصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي سياق آخر لقي شخص مصرعه وأُصيب اثنان آخران بحالات اختناق وحروق متفرقة، جراء اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي العقار.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما توفي أحد الأشخاص في موقع الحادث

كما تم فصل الغاز والكهرباء عن العقار، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة التحقيق وقررت انتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق وظروفه.

