ضبط 5 رجال و7 سيدات بتهمة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم استغلال الأطفال الأحداث، على مستوى الجمهورية وضبط كافة صور الخروج عن القانون.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 رجال و7 سيدات، بينهم 8 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

تفاصيل الواقعة

وتم ضبط المتهمين بصحبتهم 20 حدثًا من المعرضين للخطر، أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي.

الإجراءات القانونية والرعاية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتسليم الأحداث لأهاليهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية لضمان سلامتهم وحمايتهم من الاستغلال.

