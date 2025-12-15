اعترافات الأب قاتل ابنته في كفر الشيخ: كنت بأدبها

18 حجم الخط

أدلى الأب المتهم بإنهاء حياة ابنته ماجدة الطالبة بالصف السادس الابتدائي في محافظة كفر الشيخ، باعترافاته أمام جهات التحقيق حول تعديه عليها بالضرب المبرح، ما أدى ذلك إلى تعرضها إلى إصابات بالغة وخطيرة أدت إلى وفاتها، بعدما تم حجزها داخل مستشفى كفر الشيخ العام لمدة شهر.

وقال الأب المتهم في اعترافاته إنه تعدى على ابنته المجني عليها بالضرب بواسطة عصا خشبية، وذلك بدعوى تأديبها، لافتًا إلى أنه لم يقصد إيذاء ابنته الصغيرة، ولكن كان يريد تأديبها فقط.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة كفر الشيخ، تمكنت من إلقاء القبض على الأب المتهم بالتعدي على ابنته بالضرب المبرح، فيما كانت ابنته محجوزة داخل المستشفى ودخلت في حالة وفاة إكلينيكية، ثم تم استدعاؤه من جانب جهات التحقيق لإخباره بعد ذلك بوفاة ابنته عقب حجزها في العناية المركزة لمدة شهر، ليدخل في نوبة من البكاء.

وعن تفاصيل الواقعة، فتعود عندما ورد إلى الأجهزة الأمنية في محافظة كفر الشيخ، بلاغًا بمصرع طالبة تدعى ماجدة في الصف السادس الابتدائي، البالغة من العمر 12 عامًا، عقب تعرضها إلى وصلة ضرب مبرح على يد والدها.

وعلى الفور تم نقل الطالبة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، حيث تبين تعرضها لإصابات بالغة وموت في خلايا المخ، إلى جانب وفاتها إكلينكيًا، وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي إلا أنها فارقت الحياة.

وتستعد أسرة الطالبة المجني عليها من أجل تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة، عقب وفاتها متأثرة بإصابتها بعد تعرضها منذ نحو شهر إلى الضرب على يد والدها، حيث أُصيبت بإصابات بالغة أودت بحياتها.

