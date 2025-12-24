ضبط قائد دراجة نارية بتهمة أداء حركات استعراضية وتعريض حياة المواطنين للخطر

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طالب لقيامة بقيادة دراجة نارية وأداء حركات استعراضية بإحدى الطرق بمدينة نصر معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

ضبط قائد دراجة نارية لأداء حركات استعراضية بمدينة نصر

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية بإحدى الطرق بالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.



وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (طالب "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

وفي سياق آخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية أثناء سيرهما بأحد الطرق في محافظة البحيرة، ما عرض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

ضبط قائدي سيارتين لأداء حركات استعراضية وتعريض حياة المواطنين للخطر بالبحيرة

تفاصيل الواقعة

بالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارتين الظاهرتين في الفيديو وضبط قائديهما، وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو حمص.

وبمواجهتهما، اعترف الطرفان بارتكاب الواقعة أثناء مشاركتهما في زفاف أحد أقاربهما، ما أسفر عن الترويع وتعريض السلامة العامة للخطر.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما، لارتكابهما أعمال استعراض غير آمنة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سلامة مستخدمي الطريق.

