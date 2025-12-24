الأربعاء 24 ديسمبر 2025
بدء نظر استئناف البلوجر أوتاكا على حكم حبسه في نشر فيديوهات خادشة

بدأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية نظر الاستئناف المقدم من البلوجر محمد أوتاكا طليق البلوجر هدير عبد الرازق، على الحكم صادر بمعاقبته بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات قيمتها 12 مليون جنيه، ونشر فيديوهات خادشة للحياء ووصل المتهم إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة.

ووجهت إلى أوتاكا تهما بترويج العملة المشفرة USDT بدون الحصول على إذن من البنك المركزى، بالإضافة إلى إنشاء حساب بقصد تسهيل جريمته.

وأكدت التحقيقات أن تلك الجريمة يعاقَب عليها بموجب نص المادة 30 والمواد 206 و225 /1 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمواد 1 و27 و38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وفيما يخص جريمة الترويج للعملة عقوبتها غرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه، ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه.

أما عقوبة المواد 1 و27 و38 من القانون 175 لسنة 2018 فتقرر الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، والمصادرة لكل الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم.

ads