الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط عصابة نصب السيارات المستعملة في القليوبية

سقوط عصابة نصابين
سقوط عصابة نصابين السيارات المستعملة بالقليوبية
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخر بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم بيع سيارة مستعملة له في القليوبية.

وبالفحص تم تحديد الشاكى (مقيم بمدينة العبور بالقليوبية) وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مالى منه "بأسلوب المغافلة" عقب إيهامه بقدرته على بيع سيارة له.

وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلين  – مقيمان بمحافظة دمياط) وتبين مزاولتهما نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن بيع سيارات مستعملة بأسعار مغرية، ويقومان عقب ذلك بالتواصل مع ضحاياهم والاتفاق معهم على التقابل بأحد البنوك وعقب ذلك  يستوليان على المبلغ المالى "بأسلوب المغافلة" والهرب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية،  وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة النصب الإلكترونى
 

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الاستيلاء على أموالهم الإحتيال على المواطنين النصب والاحتيال النيابة العامة

مواد متعلقة

القبض على تيك توكر بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

إعلان يقود الشرطة لضبط دجال كرموز بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

ضبط منتحلي صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

القبض على دجال كرموز بتهمة النصب على المواطنين بالعلاج الروحاني (فيديو)

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

بالأسماء، قرار جمهوري بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية

مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

برد قارس يضرب الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

سعر الخضار اليوم، انخفاض 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس وقفزة في البامية

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على طالبة الطب بالشرقية

الخشت بين العقل والتراث المغلق

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-12-2025

108 آلاف جنيه لطن الألومنيوم، أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ما يُسمى بـ"طلعة رجب" لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ الإفتاء تجيب

"كلام عجيب"، رد قوي من أمين الفتوى على تحريم الصيام في شهر رجب

تفسير حلم تناول العسل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads