سقوط عصابة نصب السيارات المستعملة في القليوبية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخر بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم بيع سيارة مستعملة له في القليوبية.

وبالفحص تم تحديد الشاكى (مقيم بمدينة العبور بالقليوبية) وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مالى منه "بأسلوب المغافلة" عقب إيهامه بقدرته على بيع سيارة له.

وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلين – مقيمان بمحافظة دمياط) وتبين مزاولتهما نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن بيع سيارات مستعملة بأسعار مغرية، ويقومان عقب ذلك بالتواصل مع ضحاياهم والاتفاق معهم على التقابل بأحد البنوك وعقب ذلك يستوليان على المبلغ المالى "بأسلوب المغافلة" والهرب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة النصب الإلكترونى



ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.