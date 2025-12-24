الأربعاء 24 ديسمبر 2025
حوادث

الإدارية العليا: عدم اختصاص نظر 13 طعنا بالدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى للنواب ورفض باقي الطعون

مجلس الدولة
مجلس الدولة
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بعدم اختصاصها بنظر 13 طعنا على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 ورفض باقي الطعون.

وتلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 48 طعنا من الطعون المقدمة على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

المحكمة الإدارية العليا 

وكانت المحكمة الإدارية العليا بـمجلس الدولة، استقبلت اول امس 31 طعنًا على نتائج 30 دائرة انتخابية كانت قد أُلغيت قضائيًا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية يوم الخميس الماضي 18 ديسمبر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد أعلنت نتائج انتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية، والمخصصة لها 58 مقعدًا، حيث أسفرت النتائج عن فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، بينما تقرر إجراء جولة الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة في الدوائر الثلاثين خارج البلاد يومي 31 ديسمبر الجاري و1 يناير المقبل، فيما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم 10 يناير.

الجريدة الرسمية
