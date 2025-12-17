الأربعاء 17 ديسمبر 2025
حوادث

سقوط عصابات لسرقة الوحدات السكنية والسيارات بالزيتون وبدر

سقوط عصابات لسرقة
سقوط عصابات لسرقة الوحدات السكنية والسيارات، فيتو
 واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها المكثفة في مكافحة جرائم السرقات وضبط مرتكبيها، وأسفرت الحملات الأخيرة عن تحقيق نتائج إيجابية شملت عدة مناطق.

سقوط تشكيلات إجرامية لسرقة الوحدات السكنية والسيارات بالزيتون وبدر
سقوط تشكيلات إجرامية لسرقة الوحدات السكنية والسيارات بالزيتون وبدر، فيتو

سرقة أموال من داخل شركة بمدينة نصر أول

 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص استولوا على مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات، محل عمل أحدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبلغ المستولى عليه.

حالة المرور اليوم، أحجام متحركة بمحاور القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات الميدانية

الداخلية تضبط 17 بلطجيا وهاربا من المراقبة و196 قطعة سلاح ناري خلال حملات أمنية بالمحافظات

 سرقة وحدات سكنية تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة بدر

تم ضبط 4 أشخاص تخصصوا في سرقة الوحدات السكنية تحت الإنشاء، واعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بنفس الأسلوب. وتم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم "سيء النية" – تاجر خردة مقيم بدائرة القسم.

سرقة سيارات ودراجات نارية بدائرة الزيتون

ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية بعد ممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة السيارات والدراجات النارية، وبحوزته مبلغ مالي و2 مفتاح مصطنع. واعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

