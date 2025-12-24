محافظة الغربية يقدم 32 فرصة تمكين جديدة لفتيات وذوي همم

18 حجم الخط

سلم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم الأربعاء 32 فرصة تمكين جديدة تضمنت تسليم عدد من ماكينات الخياطة للفتيات والسيدات اللاتي اجتزن بنجاح برامج التدريب على مهنة الخياطة إلى جانب تسليم عقود عمل جديدة بالقطاع الخاص من بينها فرص خصصت لذوي الهمم.

جاء ذلك بحضور نهاد عبد المعطي مدير مديرية العمل بالغربية وسط أجواء يملؤها الفرح والزغاريد بديوان عام محافظة الغربية.

وخلال الفعالية أشار اللواء أشرف الجندي إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرا بملف التمكين الاقتصادي والتشغيل الحقيقي باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الشاملة وبناء الإنسان مؤكدا أن توفير فرص العمل وتحويل التدريب إلى إنتاج هو الطريق الحقيقي للكرامة الإنسانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر المصرية.

وأكد الجندى أن محافظة الغربية تضع ملف التشغيل والتدريب على رأس أولوياتها بالتعاون مع وزارة القوى العاملة مشددًا على أن التمكين لا يقتصر على الشباب فقط بل يمتد ليشمل المرأة وذوي الهمم باعتبارهم شركاء فاعلين في التنمية مشيرا إلى أن تسليم ماكينات الخياطة للفتيات والسيدات اليوم يعد خطوة عملية لتمكين المرأة اقتصاديا وتحسين مستوى معيشة الأسرة.

ومن جانبهم عبر المستفيدون عن سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة مؤكدين أن تسلمهم لعقود العمل وماكينات الخياطة يمثل لهم بداية جديدة وفرصة حقيقية للاستقرار والإنتاج ووجهوا الشكر لمحافظ الغربية على متابعته الشخصية واهتمامه الدائم بشؤون المواطنين.

وفي ختام الاحتفالية وجه اللواء أشرف الجندي الشكر لجميع المشاركين في تنظيم الفعالية مؤكدا أن ما شهده اليوم من مشاهد إنسانية صادقة يجسد روح التعاون والعطاء التي تتميز بها عروس الدلتا قائلا: “الغربية كانت وستظل عنوانا للعمل والإنتاج.. وأهلها يستحقون كل دعم وتقدير”.

