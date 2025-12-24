الأربعاء 24 ديسمبر 2025
محافظة الغربية يقدم 32 فرصة تمكين جديدة لفتيات وذوي همم

محافظة الغربية تسلم
محافظة الغربية تسلم 32 فرصة تمكين جديدة دعما لذوي الهمم
سلم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية  اليوم الأربعاء 32 فرصة تمكين جديدة تضمنت تسليم عدد من ماكينات الخياطة للفتيات والسيدات اللاتي اجتزن بنجاح برامج التدريب على مهنة الخياطة إلى جانب تسليم عقود عمل جديدة بالقطاع الخاص من بينها فرص خصصت لذوي الهمم.

محافظ الغربية يستجيب لطلب مسنة بتوفير كرسي متحرك بعد سماع شكواها

رفع آثار حادث طريق طنطا - الإسكندرية الزراعي وإعادة فتح الحركة المرورية

جاء ذلك بحضور نهاد عبد المعطي مدير مديرية العمل بالغربية وسط أجواء يملؤها الفرح والزغاريد بديوان عام محافظة الغربية.

وخلال الفعالية أشار اللواء أشرف الجندي إلى أن الدولة  بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرا بملف التمكين الاقتصادي والتشغيل الحقيقي باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الشاملة وبناء الإنسان مؤكدا أن توفير فرص العمل وتحويل التدريب إلى إنتاج هو الطريق الحقيقي للكرامة الإنسانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر المصرية.

 

وأكد الجندى أن محافظة الغربية تضع ملف التشغيل والتدريب على رأس أولوياتها بالتعاون مع وزارة القوى العاملة مشددًا على أن التمكين لا يقتصر على الشباب فقط بل يمتد ليشمل المرأة وذوي الهمم باعتبارهم شركاء فاعلين في التنمية مشيرا إلى أن تسليم ماكينات الخياطة للفتيات والسيدات اليوم يعد خطوة عملية لتمكين المرأة اقتصاديا وتحسين مستوى معيشة الأسرة.

ومن جانبهم عبر المستفيدون عن سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة مؤكدين أن تسلمهم لعقود العمل وماكينات الخياطة يمثل لهم بداية جديدة وفرصة حقيقية للاستقرار والإنتاج ووجهوا الشكر لمحافظ الغربية على متابعته الشخصية واهتمامه الدائم بشؤون المواطنين.

وفي ختام الاحتفالية وجه اللواء أشرف الجندي الشكر لجميع المشاركين في تنظيم الفعالية مؤكدا أن ما شهده اليوم من مشاهد إنسانية صادقة يجسد روح التعاون والعطاء التي تتميز بها عروس الدلتا قائلا: “الغربية كانت وستظل عنوانا للعمل والإنتاج.. وأهلها يستحقون كل دعم وتقدير”.

