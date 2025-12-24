تأجيل محاكمة 53 متهما في قضية خلية القطامية لـ 15 مارس

الأربعاء 24 ديسمبر 2025
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 53 متهما، فى القضية رقم 6693 لسنة 2024، جنايات القطامية، لجلسة 15 مارس المقبل.

 

محاكمة 53 متهما في قضية خلية القطامية 

جاء في أمر الإحالة ان المتهمين في الفترة من عام 2013 وحتى 2024، تولوا قيادة جماعة إرهابية مسلحة الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين انضموا أيضا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بـمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

