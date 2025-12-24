الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة النقل تعلن عن فرص عمل للشباب والفتيات، الشروط وطرق التقديم

وظائف خالية
وظائف خالية
18 حجم الخط
ads

وظائف خالية، أعلنت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية عن توفر عدد من فرص العمل للشباب والفتيات بإحدى الشركات التابعة للوزارة. 

وكشفت وزارة النقل في تقرير لها عددا من المميزات للفائزين بهذه الوظائف والتي تشمل توفير اقامه للمغتربين وتأمين صحي شامل وتأمين اجتماعي ورواتب مجزية.

وكانت وزارة النقل أعلنت عن حاجتها لسائقين وسائقات للتعيين بإحدى الشركات التابعة لـ وزارة النقل وحددت العديد من المزايا والشروط لهذه الوظائف 

الشروط المراد توافرها في المتسابق 

وجاءت أبرز الشروط التي وضعتها وزارة النقل والمراد توافرها في السائق كما يلي:

أن يجتاز المتسابق  اختبار القيادة الآمنة 

أن يكون لدى المتسابق رخصة قيادة سارية لمدة عام على الأقل 

أن تكون رخصة المتسابق مهنية 

وحددت وزارة النقل عدد من المميزات للفائزين بالوظيفة 

وأبرز هذه المميزات كما يلي:

سكن للمغتربين 

تتحمل الشركة الضرائب والتأمينات للسائقين 

حصول السائق على رواتب مميزة

الحصول على أرباح سنوية

توافر زي رسمي للسائق 

من ناحية أخرى، تأتي هذه الخطوة من قبل الشركة التابعة لـ وزارة النقل في إطار مساعي الوزارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في خدمات النقل خلال الفترة القادمة وذلك في ظل اقتراب تشغيل عدد من المشروعات القومية الجديدة في قطاعات النقل والتي ستحدث نقلة في قطاعات النقل المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة النقل تامين صحي رخصة قيادة سارية ظائف خالية فرص العمل للشباب

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين كوت ديفوار وموزمبيق بالشوط الأول

ماجدة خير الله توجه رسالة لـ ريهام عبد الغفور بعد واقعة انتهاك خصوصيتها (فيديو)

بدء التحقيق مع دجال ادعى قدرته على استخراج الجن ولامس أجزاء حساسة من جسد سيدة بالمنصورة

بعد نشر فيديو مسيء للقبائل العربية، القبض على تيك توكر وشقيقه بالإسكندرية

شوط أول سلبي بين المقاولون العرب وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

العربية: الطيران الحربي الأردني ينفذ غارات على مهربي سلاح ومخدرات جنوبي سوريا

تثبيت أم تخفيض؟ خبراء يتوقعون مصير الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي غدًا

التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على حكم صيام شهر رجب كاملا

هل يجوز الأكل من العقيقة أم إخراجها بالكامل؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

تحرش وجريمة مش رقية، عالم أزهري يفجّر مفاجآت حول فيديو الضرب باسم إخراج الجن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads