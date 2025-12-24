وزارة النقل تعلن عن فرص عمل للشباب والفتيات، الشروط وطرق التقديم

18 حجم الخط

وظائف خالية، أعلنت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية عن توفر عدد من فرص العمل للشباب والفتيات بإحدى الشركات التابعة للوزارة.

وكشفت وزارة النقل في تقرير لها عددا من المميزات للفائزين بهذه الوظائف والتي تشمل توفير اقامه للمغتربين وتأمين صحي شامل وتأمين اجتماعي ورواتب مجزية.

وكانت وزارة النقل أعلنت عن حاجتها لسائقين وسائقات للتعيين بإحدى الشركات التابعة لـ وزارة النقل وحددت العديد من المزايا والشروط لهذه الوظائف

الشروط المراد توافرها في المتسابق

وجاءت أبرز الشروط التي وضعتها وزارة النقل والمراد توافرها في السائق كما يلي:

أن يجتاز المتسابق اختبار القيادة الآمنة

أن يكون لدى المتسابق رخصة قيادة سارية لمدة عام على الأقل

أن تكون رخصة المتسابق مهنية

وحددت وزارة النقل عدد من المميزات للفائزين بالوظيفة

وأبرز هذه المميزات كما يلي:

سكن للمغتربين

تتحمل الشركة الضرائب والتأمينات للسائقين

حصول السائق على رواتب مميزة

الحصول على أرباح سنوية

توافر زي رسمي للسائق

من ناحية أخرى، تأتي هذه الخطوة من قبل الشركة التابعة لـ وزارة النقل في إطار مساعي الوزارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في خدمات النقل خلال الفترة القادمة وذلك في ظل اقتراب تشغيل عدد من المشروعات القومية الجديدة في قطاعات النقل والتي ستحدث نقلة في قطاعات النقل المختلفة.

