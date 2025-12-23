الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
حوادث

إعلان يقود الشرطة لضبط دجال كرموز بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

المتهم
المتهم
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

ضبط نصاب بالإسكندرية يمارس الدجل عبر مواقع التواصل الاجتماعي
ضبط نصاب بالإسكندرية يمارس الدجل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وفي هذا السياق، أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم – بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بادعاء قدرته على العلاج الروحانى، وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته هاتفان محمولان والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل. وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامى وتصويره مقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الشعوذة ونشرها على صفحته بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

