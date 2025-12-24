الخميس 25 ديسمبر 2025
خارج الحدود

زيلينسكي: مستعد لسحب القوات الأوكرانية من دونباس وإنشاء منطقة اقتصادية منزوعة السلاح

الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه مستعد لسحب القوات الأوكرانية من منطقة دونباس وإنشاء منطقة اقتصادية منزوعة السلاح، شريطة أن تقوم روسيا بخطوات مماثلة، وأوضح زيلنسكي أن هذه المبادرة تهدف إلى تهدئة التوتر العسكري في المنطقة وإتاحة المجال لمفاوضات سلمية أكثر جدية.

 

زيلينسكي يعلن استعداده لاتخاذ خطوات من أجل السلام مع روسيا


وأكد زيلينسكي استعداده لاتخاذ خطوات جذرية من أجل تحقيق السلام، مشيرًا إلى أن هدف أوكرانيا هو إنهاء الصراع بطريقة تحفظ سيادة البلاد وسلامة أراضيها، مع الحرص على ضمان استقرار المنطقة اقتصاديًا وأمنيًا.

فتح الباب لانهاء الحرب الروسية الأوكرانية وهذه رغبة كييف

تصريحات زيلينسكي قد تفتح الباب أمام مبادرات دبلوماسية جديدة، خصوصًا في ظل ضغوط المجتمع الدولي لدفع الأطراف المتصارعة نحو حل تفاوضي. كما أنها تؤكد رغبة أوكرانيا في تحقيق تسوية سلمية مستدامة بعيدًا عن التصعيد العسكري.

من جانبه أعلن الكرملين أن موسكو ستعمل على صياغة موقفها النهائي بشأن التسوية في أوكرانيا استنادًا إلى المعلومات والتقارير التي يقدمها المبعوث الروسي المكلف بالشأن الأوكراني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقييم الوضع السياسي والعسكري بشكل شامل قبل اتخاذ أي قرارات رسمية.

وأكد الكرملين أن تقييم التطورات في أوكرانيا يعتمد على جمع بيانات دقيقة وتحليل مستمر للوضع الميداني والدبلوماسي، مع مراعاة مصالح روسيا الاستراتيجية وأهدافها في البحث عن تسوية تحقق استقرارًا طويل الأمد في المنطقة.

الكرملين: روسيا بصدد صياغة موقفها النهائي بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا

ماكرون: سنواصل دعم أوكرانيا عبر "تحالف الراغبين"

 

 

