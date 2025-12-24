محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

18 حجم الخط

قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بزيارة مقر الكنيسة الكاثوليكية بشارع الدري بحي جنوب الجيزة، وذلك لتقديم التهنئة إلى الإخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في إطار تعزيز قيم التلاحم الوطني والوحدة بين أبناء الشعب المصري.



وكان في استقبال محافظ الجيزة نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والقس ميلاد موسى راعي مطرانية مار جرجس للأقباط الكاثوليك بالجيزة، وعدد من قيادات الكنيسة.



وخلال كلمته، أكد محافظ الجيزة أن وحدة النسيج الوطني المصري تمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على تبادل التهاني في المناسبات والأعياد فقط، بل هي قيم راسخة ومتجذرة في وجدان الشعب المصري، توارثها جيلًا بعد جيل، ولم ولن تنجح أي محاولات في زعزعتها أو التأثير عليها.



المشاركة في الاحتفالات الدينية

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا توماس عدلي عن سعادته البالغة بزيارة محافظ الجيزة والوفد المرافق له، مثمنًا حرص القيادات التنفيذية على المشاركة في الاحتفالات الدينية، ومؤكدًا أن الوحدة الوطنية التي يشهدها المجتمع المصري أصبحت نموذجًا يُحتذى به عالميًا، وتعكس القيم الأصيلة التي يتمسك بها الشعب المصري للحفاظ على تماسكه ودعم استقراره.



ورافق محافظ الجيزة خلال الزيارة كل من:

اللواء مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة،

وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ،

والعميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة،

و وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة، إلى جانب عدد من مساعدي مدير الأمن، وأعضاء مجلس الشيوخ، وممثلي مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية بالجيزة، ومديريتي الطب البيطري والتربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص محافظة الجيزة على دعم أواصر المحبة والتآخي بين جميع فئات المجتمع، وترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية التي تميز الدولة المصرية.

