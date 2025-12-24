الأربعاء 24 ديسمبر 2025
التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 2025

الكاميرون
الكاميرون
يستهل منتخب الكاميرون مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء بمواجهة الجابون، علي أرضية ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة.

 

تشكيل الكاميرون أمام الجابون 

حراسة المرمى: إيباسي.
خط الدفاع: نوهو تولو، كوتو،، تشاماديو.
خط الوسط: تشاميدو، باليبا، أفوم، يانجوا.
خط الهجوم: مبيومو، إيتا إيانج، ناماسو

الصورة

تشكيل الجابون أمام الكاميرون 

حراسة المرمى: مبابا.
خط الدفاع: موكيتو، مانجا، أويونو،بوكو
خط الوسط: إيكيمبي، ندونج، أفرينتي.
خط الهجوم: بوانجا، أوبيندا، بوكوم.

 

وتضم المجموعة السادسة في أمم أفريقيا 2025 كلا من الكاميرون والجابون منتخبي كوت ديفوار وموزمبيق.

وتعتبر هذه المباراة هي ختام مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أعلنت تعيين الحكمين الدوليين المصريين، أمين عمر ومحمود أبو الرجال لإدارة مباراة الكاميرون والجابون.

حكام مباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 

ويضم طاقم حكام مباراة الكاميرون والجابون كلا من أمين عمر حكم ساحة، ومحمود أبو الرجال، مساعد أول، والجزائري عادل البنا، مساعد ثاني، والكونغولي جان جاك نادالا، حكم رابع والجزائري مصطفى غربال، حكم فيديو، والتونسي هيثم قيراط، حكم فيديو مساعد.

ويسعى منتخب الكاميرون لتحقيق الفوز في هذه المباراة قبل مواجهة كوت ديفوار في الجولة الثانية ثم يلتقي مع موزمبيق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

بطولات الكاميرون في أمم أفريقيا عبر التاريخ

جدير بالذكر أن منتخب الكاميرون فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية خمس مرات (1984، 1988، 2000، 2002، 2017)، واللقب الوحيد في منطقة شمال أفريقيا كان في المغرب عام 1988، كما أنه كان وصيفا في نسخة 1986 لمنتخب مصر.

 

التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 2025

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

