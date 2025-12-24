الأربعاء 24 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط صانعتي محتوى بالقاهرة لنشر فيديوهات خادشة للحياء وتحقيق أرباح مالية

ضبط صانعتي محتوى
ضبط صانعتي محتوى بالقاهرة لنشر فيديوهات خادشة للحياء، فيتو
نجحت أجهزة الأمن بالإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، في ضبط صانعتى محتوى نشرتا مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تضمنت رقصًا خادشًا للحياء.
 

ضبط صانعتي محتوى بالقاهرة لنشر فيديوهات خادشة للحياء وتحقيق أرباح مالية

وأوضحت مصادر أمنية أن المتهمتين، إحداهما لها معلومات جنائية، تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهما الإجرامي.
 وأضافت المصادر أن المتهمتين اعترفتا بنشر الفيديوهات لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، ما يعد انتهاكًا للقوانين المنظمة لحماية الآداب العامة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم عرض المتهمتين على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

 

 القبض على صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة للحياء فى الإسكندرية

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد ألقت القبض على صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة للحياء فى محافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (صانعة محتوى – لها معلومات جنائية - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي. 

 تمكن رجال الشرطة من  ضبطها، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

