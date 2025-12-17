أخبار الحوادث اليوم: تأييد حبس محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص".. الداخلية تكشف تفاصيل انسحاب مرشح بالخليفة.. والسجن 25 عاما لتوربيني بولاق الدكرور بتهمة هتك عرض 5 قاصرات
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء مرشح الشرابية بوجود تجاوزات وإجراءات تعسفية تجاه أنصاره
كشفت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ادعى خلاله أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالقاهرة وجود تجاوزات وإجراءات تعسفية تجاه أنصاره.
ضبط 10 أشخاص متهمين بتوزيع رشاوى على الناخبين بـ4 محافظات
ألقت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية القبض على 10 أشخاص لقيامهم بتوزيع رشاوى على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين فى 4 محافظات وهم الإسماعيلية والمنوفية والغربية والقليوبية.
القبض على شخص بتهمة توزيع رشاوى على الناخبين في الإسماعيلية
ألقت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية القبض على شخص لقيامه بتوزيع رشاوى على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين فى محافظة الإسماعيلية.
الداخلية تكشف حقيقة استيقاف أنصار أحد مرشحي النواب بالفيوم سيارة رئيس لجنة انتخابية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنا الزعم بقيام أنصار أحد المرشحين باستيقاف سيارة خاصة بأحد رؤساء اللجان الانتخابية والعبث بمحاضر الفرز وصناديق الاقتراع بـمحافظة الفيوم.
كشف ملابسات ادعاء شخص بتعنت أحد رجال الشرطة معه بالإسكندرية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص لادعائه بتعنت أحد رجال الشرطة معه وسحب رخصة القيادة الخاصة به بـمحافظة الإسكندرية.
ضبط سيدة توجه الناخبين للتصويت لصالح مرشح بالغربية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سيدة لقيامهما بحث الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين في مدينة المحلة بـمحافظة الغربية.
الداخلية تكشف ملابسات انسحاب مرشح بدار السلام بزعم وجود تجاوزات
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إعلان أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالقاهرة انسحابه من الانتخابات بزعم وجود تجاوزات وإجراءات تعسفية تجاه أنصاره.
أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو التعدي على شخص وزوجته في السلام
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات فيديو لتضرر شخص من جيرانه بالتعدى عليه وزوجته بالضرب بالأسلحة البيضاء والشوم وإصابتهما بسبب خلافات بينهما في مدينة السلام، وتم ضبط المتهمين.
الأمن يكشف ملابسات فيديو يزعم تعدي شرطي على سائق بالقاهرة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات فيديو متداول يزعم تعدي شرطي على سائق بالقاهرة.
رفض دفع الغرامات، الأمن يكشف ملابسات فيديو استغاثة مواطن وتصوير سيارة شرطة بكفر الشيخ
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات فيديو متداول يظهر تصوير سيارة شرطة بمحافظة كفر الشيخ، واستغاثة من قوات الشرطة.
الأمن يكشف ملابسات واقعة تعدي مدرس على طالب بالدقهلية
كشفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، حقيقة تعليق مدعوم بصور تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية، يتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام مدرس بإحدى المدارس بالتعدى على نجله باستخدام "عصا خشبية" وإحداث إصابته.
الداخلية تكشف تفاصيل انسحاب مرشح بالخليفة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل انسحاب مرشح في الانتخابات البرلمانية التي تجري اليوم بعدة دوائر ومنها دائرة قسم شرطة الخليفة.
السجن 25 عاما لتوربيني بولاق الدكرور بتهمة هتك عرض 5 قاصرات
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة تاجر خردة بالسجن 25 عاما في واقعة اتهامه بهتك عرض قاصرات في بولاق الدكرور.
تأييد حبس محمد رمضان سنتين، بسبب نشر أغنية "رقم واحد يا أنصاص"
قضت محكمة مستأنف جنح الدقي، بتأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين، بسبب نشر أغنية “رقم واحد يا أنصاص” عبر قناة اليوتيوب الخاصة به، دون الحصول على التصاريح اللازمة.
تفاصيل أقوال شريك سارة خليفة في تعذيب شخص داخل شقتها بالقاهرة
استمعت النيابة العامة، لأقوال المتهم بالاشتراك مع سارة خليفة في واقعة احتجاز شاب والتعدي عليه، وهتك عرضه وتصويره عاريًا داخل غرفة نوم سارة خليفة بشقتها بالقاهرة؛ لإجباره على الاعتراف بوشايته في قضية المخدرات الكبرى.
