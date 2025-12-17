أخبار الحوادث اليوم: تأييد حبس محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص".. الداخلية تكشف تفاصيل انسحاب مرشح بالخليفة.. والسجن 25 عاما لتوربيني بولاق الدكرور بتهمة هتك عرض 5 قاصرات

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

كشفت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ادعى خلاله أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالقاهرة وجود تجاوزات وإجراءات تعسفية تجاه أنصاره.

ألقت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية القبض على 10 أشخاص لقيامهم بتوزيع رشاوى على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين فى 4 محافظات وهم الإسماعيلية والمنوفية والغربية والقليوبية.

ألقت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية القبض على شخص لقيامه بتوزيع رشاوى على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين فى محافظة الإسماعيلية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنا الزعم بقيام أنصار أحد المرشحين باستيقاف سيارة خاصة بأحد رؤساء اللجان الانتخابية والعبث بمحاضر الفرز وصناديق الاقتراع بـمحافظة الفيوم.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص لادعائه بتعنت أحد رجال الشرطة معه وسحب رخصة القيادة الخاصة به بـمحافظة الإسكندرية.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سيدة لقيامهما بحث الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين في مدينة المحلة بـمحافظة الغربية.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إعلان أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالقاهرة انسحابه من الانتخابات بزعم وجود تجاوزات وإجراءات تعسفية تجاه أنصاره.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات فيديو لتضرر شخص من جيرانه بالتعدى عليه وزوجته بالضرب بالأسلحة البيضاء والشوم وإصابتهما بسبب خلافات بينهما في مدينة السلام، وتم ضبط المتهمين.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات فيديو متداول يزعم تعدي شرطي على سائق بالقاهرة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات فيديو متداول يظهر تصوير سيارة شرطة بمحافظة كفر الشيخ، واستغاثة من قوات الشرطة.

كشفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، حقيقة تعليق مدعوم بصور تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية، يتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام مدرس بإحدى المدارس بالتعدى على نجله باستخدام "عصا خشبية" وإحداث إصابته.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل انسحاب مرشح في الانتخابات البرلمانية التي تجري اليوم بعدة دوائر ومنها دائرة قسم شرطة الخليفة.

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة تاجر خردة بالسجن 25 عاما في واقعة اتهامه بهتك عرض قاصرات في بولاق الدكرور.

قضت محكمة مستأنف جنح الدقي، بتأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين، بسبب نشر أغنية “رقم واحد يا أنصاص” عبر قناة اليوتيوب الخاصة به، دون الحصول على التصاريح اللازمة.

استمعت النيابة العامة، لأقوال المتهم بالاشتراك مع سارة خليفة في واقعة احتجاز شاب والتعدي عليه، وهتك عرضه وتصويره عاريًا داخل غرفة نوم سارة خليفة بشقتها بالقاهرة؛ لإجباره على الاعتراف بوشايته في قضية المخدرات الكبرى.

