إصابة طالبة أجنبية إثر حريق بشقتها السكنية في الاسكندرية

أصيبت طالبة تحمل إحدي جنسيات الدول العربية إثر قفزها من الطابق الثالث، خوفا من النيران عقب اشتعال حريق داخل مسكنها بمنطقة الحضرة التابعة لحي وسط بالإسكندرية.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد ورود بلاغ نجدة باشتعال حريق بشقة داخل كمبوند شهير

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف، ورجال الحماية المدنية إلي موقع البلاغ، وفرضت كردونا أمنيا حول المكان لمنع امتداد ألسنة اللهب للأماكن المجاورة

وكشفت المعاينة الأولية وجود حريق بإحدى الشقق، تسبب في قفز طالبة تحمل إحدىالجنسيات العربية خشية النيران، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين إصابتها بكسور متعددة واشتباه ارتجاج بالمخ

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأعمال التبريد وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها

