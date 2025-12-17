السجن 25 عاما لتوربيني بولاق الدكرور بتهمة هتك عرض 5 قاصرات

الأربعاء 17 ديسمبر 2025
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة تاجر خردة بالسجن 25 عاما في واقعة اتهامه بهتك عرض قاصرات في بولاق الدكرور.

وتضمن منطوق الحكم أولا؛ بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما عن تهمة هتك العرض، وثانيا؛ معاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات عن تهمة التعاطي.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي وإبراهيم محمد أمين وأنس يسري إبراهيم وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 12133لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4170 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم " عبد المرضي.ج" تاجر خردة  - هتك عرض الصبايا المجني عليهن "ب.ع" والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، و"م. س"،و"س. ع"،و "ج. ع"، و"س. س" والتي لم تبلغن من العمر اثنتي عشر سنه ميلادية كاملة - مستغلا حداثة سنهن وأغراهن بالأموال واحدة تلو الأخري داخل منزله، بأن قام بتجريد ملابسهن والمساس بمناطق عفتهن ونزع ملابسه امامهن، ومحاولة اثارة غرائزهن. 

وتابعت النيابة العامة، أن المتهم  أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرا ( الترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واستمعت النيابة إلى لأقوال الصبايا الخمسة واللاتي أكدن قيام المتهم بالتعدي عليهن جنسيا. 

وباستجواب المتهم أمام النيابة العامة أقر بارتكابه الواقعة بحق المجني عليهن الخمسة أطفال مستغلا حداثة سنهن وأغراهن بالأموال.

