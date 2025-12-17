الأربعاء 17 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط سيدة توجه الناخبين للتصويت لصالح مرشح بالغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سيدة لقيامهما بحث الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين في مدينة المحلة بـمحافظة الغربية.

 

فيديو لسيدة بحث الناخبين للتصويت لصالح مرشح بالغربية 

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تواجد (إحدى السيدات من أنصار أحد المرشحين" ) أمام إحدى اللجان الانتخابية بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية لحث الناخبين للتصويت لصالحه. 


وبالفحص تم تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو حال تواجدها بمحيط اللجنة الإنتخابية الخاصة بالمرشح المذكور، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فتح لجان الاقتراع في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالداخل في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، للتنافس على 101 مقعد، من خلال 4494 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وبدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويُثبت ذلك بمحضر اللجنة حتى إن لم يحضر مندوبو المرشحين أو القوائم.

ويُسمح للناخبين بالدخول حسب أولوية الحضور، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح بدخولهم وفقًا لعدد كبائن الاقتراع.

ويتحقق رئيس اللجنة بنفسه من هوية الناخب، ولا يُعتد في إثبات الشخصية إلا ببطاقة الرقم القومي (حتى إن لم تكن سارية) أو جواز السفر المثبت به الرقم القومي، مع الاحتفاظ بإثبات الشخصية حتى الانتهاء من التصويت.

إجراءات التوقيع والإدلاء بالصوت

ويتم مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أمام اسم الناخب بالتطبيق الإلكتروني المعد لذلك (اختياري)، ويسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بكشف الناخبين نموذج (6 ن)، ويوقع الناخب بخطه أو بصمة إبهامه.

وبعد ذلك يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع (فردي) من رئيس اللجنة ويدلي بصوته داخل كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة بنفسه في الصندوق المخصص للنظام الفردي، بعد التأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها على ظهر كل بطاقة اقتراع.

في حالة امتلاء الصندوق أو خلال فترة الراحة

إذا امتلأ صندوق الاقتراع أثناء التصويت، يتم غلق الفتحة بقفل بلاستيكي يُسجل رقمه بمحضر اللجنة نموذج (8 ن)، ويُخصص صندوق جديد بذات الإجراءات، مع وضع ملصق برقم اللجنة والنظام الانتخابي (مثل لجنة رقم 35/2 فردي – لجنة رقم 2/35 قوائم).

وتُحدد فترة راحة القضاة لمدة ساعة واحدة من الثالثة حتى الرابعة مساءً، يُغلق خلالها مقر اللجنة بالقفل التأميني بعد التأكد من سلامة النوافذ والأبواب والصناديق، ويحظر مغادرة رئيس اللجنة أو أمنائها للمركز الانتخابي خلال تلك المدة.

ويختار الناخبون ممثليهم من بين المرشحين المدرجين على ورقة الاقتراع، وفقًا للأعداد المحددة قانونًا لكل دائرة.

وجاء بيان الدوائر والمحافظات على النحو التالي:

محافظة القاهرة:
7 دوائر انتخابية، وهي:

الدائرة الثالثة (الزاوية الحمراء)

الدائرة الخامسة (حدائق القبة)

الدائرة العاشرة (المطرية)

الدائرة الحادية عشرة (المرج)

الدائرة الخامسة عشرة (الخليفة)

الدائرة السابعة عشرة (البساتين)

الدائرة التاسعة عشرة (حلوان).

محافظة القليوبية:
6 دوائر انتخابية، وهي:
الدائرة الأولى (بنها)

الدائرة الثانية (طوخ)

الدائرة الرابعة (قليوب)

الدائرة الخامسة (الخانكة)

الدائرة السادسة (شبين القناطر).

محافظة الدقهلية:
10 دوائر انتخابية، وهي:
الأولى (قسم أول المنصورة)

الثانية (مركز المنصورة)

الثالثة (بلقاس)

الرابعة (طلخا)

الخامسة (دكرنس)

السادسة (منية النصر)

السابعة (المنزلة)

الثامنة (ميت غمر)

التاسعة (أجا)

العاشرة (السنبلاوين).

محافظة المنوفية:
6 دوائر انتخابية، وهي:
الأولى (شبين الكوم)

الثانية (قويسنا)

الثالثة (تلا)

الرابعة (أشمون)

الخامسة (الباجور)

السادسة (منوف)

محافظة الغربية:
7 دوائر انتخابية، وهي:
الأولى (قسم أول طنطا)

الثانية (كفر الزيات)

الثالثة (قطور)

الرابعة (قسم أول المحلة الكبرى)

الخامسة (مركز المحلة الكبرى)

السادسة (سمنود)

السابعة (زفتى)

محافظة كفر الشيخ:
4 دوائر انتخابية، وهي:
الأولى (كفر الشيخ)

الثانية (سيدي سالم)

الثالثة (الحامول)

الرابعة (قسم دسوق)

محافظة الشرقية:
9 دوائر انتخابية، وهي:

الأولى (قسم أول الزقازيق)

الثانية (بلبيس)

الثالثة (قسم أول العاشر من رمضان)

الخامسة (أبو كبير)

السادسة (ديرب نجم)

السابعة (فاقوس)

الثامنة (أبو حماد)

التاسعة (الحسينية)

محافظة دمياط:

الدائرة الثانية (كفر سعد)

محافظة بورسعيد:

الدائرة الأولى (قسم أول بورفؤاد)

محافظة الإسماعيلية:
3 دوائر انتخابية، وهي:
الأولى (قسم ثان الإسماعيلية)

الثانية (القنطرة غرب)

الثالثة (القصاصين الجديدة)

محافظة السويس:

دائرة واحدة (قسم السويس)

محافظة شمال سيناء:

الدائرة الثانية (قسم الحسنة).

محافظة جنوب سيناء:
الدائرة الثانية (قسم الطور)

