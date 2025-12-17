الداخلية تكشف حقيقة ادعاء مرشح الشرابية بوجود تجاوزات وإجراءات تعسفية تجاه أنصاره

الأربعاء 17 ديسمبر 2025
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ادعى خلاله أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالقاهرة وجود تجاوزات وإجراءات تعسفية تجاه أنصاره.

 

حقيقة ادعاء مرشح الشرابية بوجود تجاوزات تجاه أنصاره

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عدد من أنصار المرشح المذكور بمحيط اللجان الانتخابية بدائرتى قسمى شرطة "الشرابية، والزاوية"، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة به، ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه.. وقد تم نشر بيانات بتلك الوقائع فى حينه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إعلان أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالقاهرة انسحابه من الانتخابات بزعم وجود تجاوزات وإجراءات تعسفية تجاه أنصاره.

 

انسحاب مرشح بدار السلام بزعم وجود تجاوزات

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عدد من أنصار المرشح المذكور بمحيط اللجان الانتخابية بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة به، ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه.. وقد تم نشر بيانات بتلك الوقائع فى حينه.

 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

