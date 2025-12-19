الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

جوهرة ذهبية، محمد ماهر يتألق في دولة التلاوة وصوته يجذب إعجاب لجنة التحكيم

جوهرة ذهبية..محمد
جوهرة ذهبية..محمد ماهر يتألق في «دولة التلاوة»، فيتو
18 حجم الخط

 حقق المتسابق القارئ محمد ماهر إشادة واسعة من لجنة التحكيم في برنامج «دولة التلاوة»، الذي يهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة في مجال ترتيل وتجويد القرآن الكريم، حيث أعرب الخبراء عن إعجابهم بصوته وجودة أدائه وتطبيقه الدقيق لأحكام التجويد.

صوت القارئ محمد ماهر يلمع بين نجوم برنامج دولة التلاوة

وصف الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، القارئ محمد ماهر بأنه جوهرة ذهبية لما يمتاز به من وضوح ونقاء في الأداء، فضلًا عن إتقانه لأحكام التجويد بشكل متقن، مما يجعله من أبرز المواهب التي برزت في حلقات البرنامج الأخيرة. 

وأكد الشيخ عبد النبي أن الالتزام بالقواعد الفنية للتلاوة يظهر جليًا في كل حركة وحرف ينطق به المتسابق، مما يعكس مستوى عاليًا من التمكن والموهبة.

لجنة تحكيم دولة التلاوة تثني على التلاوة وتبرز روعة الأداء 

وأشاد الدكتور طه عبد الوهاب خبير المقامات والأصوات، بأداء محمد ماهر، مشيرًا إلى أن التلاوة في مجملها رائعة وأحسنت، لافتًا إلى أن الصوت مفعم بالإحساس والروحانية، وأن طريقة التلاوة تعكس فهمًا عميقًا للنص القرآني وجمالية المقامات الصوتية، وهو ما يميز المتسابقين الذين يجمعون بين الطلاقة الفنية والالتزام الشرعي في التلاوة.

دعم وتشجيع المواهب الشابة في فنون القرآن الكريم بدولة التلاوة

برنامج «دولة التلاوة» يسعى لتقديم منصة علمية ومنهجية منظمة لاكتشاف المواهب القرآنية من الشباب في مختلف محافظات الجمهورية، تحت إشراف لجنة تحكيم رفيعة المستوى تضم كبار العلماء وخبراء الأصوات والمقامات، مثل الشيخ حسن عبد النبي والدكتور طه عبد الوهاب، إلى جانب داعية إسلامي وقرّاء من داخل وخارج مصر.

ويُعد البرنامج جزءًا من جهود الدولة لنشر علوم القرآن الكريم وتشجيع الشباب على التميز في التلاوة والتجويد، مع منح الفائزين جوائز مالية ضخمة وفرص تسجيل المصحف الشريف بصوتهم إذاعتُه عبر القنوات الرسمية، بالإضافة إلى شرف الإمامة في صلاة التراويح بمساجد مصر خلال شهر رمضان.

استمرار المنافسة لاختيار الأفضل في برنامج دولة التلاوة

شهدت التصفيات الأولية منافسة قوية بين المتسابقين، حيث تم اختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في المرحلة النهائية، وسط متابعة دقيقة من لجنة علمية متخصصة لضمان اختيار العناصر الأكثر تميزًا وموهبة حقيقية في فنون الترتيل والتجويد، وهو ما يظهر جليًا في أداء المتسابق محمد ماهر وصوته الرائع الذي أسر قلوب لجنة التحكيم والجمهور على حد سواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جوهرة ذهبية محمد ماهر دولة التلاوة لجنة تحكيم دولة التلاوة مسابقة دولة التلاوة القارئ محمد ماهر الشيخ حسن عبد النبي الدكتور طه عبد الوهاب

مواد متعلقة

"بث مباشر".. أصوات تلامس القلوب في منافسات برنامج دولة التلاوة

"دولة التلاوة" يستعيد أمجاد الأصوات الذهبية، انطلاق فصل جديد من البرنامج القرآني الليلة

«دولة التلاوة» يعلن نتائج تصويت الحلقة العاشرة وتأهل 5 متسابقين بعد منافسات قوية

نصيحة ذهبية من طه النعماني لـ محمد ماهر بعد أدائه في "دولة التلاوة" (فيديو)

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

تداول 26 ألف طن و1359 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

السكة الحديد تطلق خدمة "ثالثة مكيفة" على خط القاهرة – طنطا غدا

"بث مباشر".. أصوات تلامس القلوب في منافسات برنامج دولة التلاوة

طقس السبت، أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر على هذه المناطق

الأهلي يهزم سيراميكا بهدف ويحقق أول فوز في تاريخه بكأس عاصمة مصر (صور)

«دولة التلاوة» يبرز أداء عطية الله رمضان ومحمد وفيق وإشادة لجنة التحكيم

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«دولة التلاوة» يبرز أداء عطية الله رمضان ومحمد وفيق وإشادة لجنة التحكيم

هدية من السماء، دولة التلاوة يحتفي بصوت الشيخ القارئ مصطفى إسماعيل

جوهرة ذهبية، محمد ماهر يتألق في دولة التلاوة وصوته يجذب إعجاب لجنة التحكيم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads