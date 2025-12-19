جوهرة ذهبية، محمد ماهر يتألق في دولة التلاوة وصوته يجذب إعجاب لجنة التحكيم

18 حجم الخط

حقق المتسابق القارئ محمد ماهر إشادة واسعة من لجنة التحكيم في برنامج «دولة التلاوة»، الذي يهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة في مجال ترتيل وتجويد القرآن الكريم، حيث أعرب الخبراء عن إعجابهم بصوته وجودة أدائه وتطبيقه الدقيق لأحكام التجويد.

صوت القارئ محمد ماهر يلمع بين نجوم برنامج دولة التلاوة

وصف الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، القارئ محمد ماهر بأنه جوهرة ذهبية لما يمتاز به من وضوح ونقاء في الأداء، فضلًا عن إتقانه لأحكام التجويد بشكل متقن، مما يجعله من أبرز المواهب التي برزت في حلقات البرنامج الأخيرة.

وأكد الشيخ عبد النبي أن الالتزام بالقواعد الفنية للتلاوة يظهر جليًا في كل حركة وحرف ينطق به المتسابق، مما يعكس مستوى عاليًا من التمكن والموهبة.

لجنة تحكيم دولة التلاوة تثني على التلاوة وتبرز روعة الأداء

وأشاد الدكتور طه عبد الوهاب خبير المقامات والأصوات، بأداء محمد ماهر، مشيرًا إلى أن التلاوة في مجملها رائعة وأحسنت، لافتًا إلى أن الصوت مفعم بالإحساس والروحانية، وأن طريقة التلاوة تعكس فهمًا عميقًا للنص القرآني وجمالية المقامات الصوتية، وهو ما يميز المتسابقين الذين يجمعون بين الطلاقة الفنية والالتزام الشرعي في التلاوة.

دعم وتشجيع المواهب الشابة في فنون القرآن الكريم بدولة التلاوة

برنامج «دولة التلاوة» يسعى لتقديم منصة علمية ومنهجية منظمة لاكتشاف المواهب القرآنية من الشباب في مختلف محافظات الجمهورية، تحت إشراف لجنة تحكيم رفيعة المستوى تضم كبار العلماء وخبراء الأصوات والمقامات، مثل الشيخ حسن عبد النبي والدكتور طه عبد الوهاب، إلى جانب داعية إسلامي وقرّاء من داخل وخارج مصر.

ويُعد البرنامج جزءًا من جهود الدولة لنشر علوم القرآن الكريم وتشجيع الشباب على التميز في التلاوة والتجويد، مع منح الفائزين جوائز مالية ضخمة وفرص تسجيل المصحف الشريف بصوتهم إذاعتُه عبر القنوات الرسمية، بالإضافة إلى شرف الإمامة في صلاة التراويح بمساجد مصر خلال شهر رمضان.

استمرار المنافسة لاختيار الأفضل في برنامج دولة التلاوة

شهدت التصفيات الأولية منافسة قوية بين المتسابقين، حيث تم اختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في المرحلة النهائية، وسط متابعة دقيقة من لجنة علمية متخصصة لضمان اختيار العناصر الأكثر تميزًا وموهبة حقيقية في فنون الترتيل والتجويد، وهو ما يظهر جليًا في أداء المتسابق محمد ماهر وصوته الرائع الذي أسر قلوب لجنة التحكيم والجمهور على حد سواء.

